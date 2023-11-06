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修例打擊僭建 擬增罰款降檢控門檻

【明報專訊】政府計劃修訂《建築物條例》，包括考慮讓市區「輕微僭建」業主以主動申報換取暫緩檢控，例如晾衣架及冷氣機支架等，發展局長甯漢豪昨表示，市區樓宇密集，申報制度不可能與新界較疏落的村屋看齊。政府修例方向是加大針對僭建的執管力度，包括提高罰款和降低檢控門檻，考慮針對違反驗樓令者引入票控方法，提高執管能力。

甯漢豪：研簡化蒐證程序

甯漢豪昨接受無綫電視節目《講清講楚》訪問稱，本港每年新增約3萬宗僭建個案，須務實處理，聚焦嚴重個案；強調非特赦僭建行為或放任不理，而是業主可自行聘用專業人士，檢驗和記錄相對輕微的僭建，確保建築物安全。惟她指出，僭建物始終有安全風險，「不能輕言劃線後就不處理」。

甯漢豪稱，僭建最高罰款20萬元，但要證明業主明知故犯，才有可能判罰最高金額，政府會研究修訂條文，避免有人以不知情為藉口。至於早前紅山半島多幢獨立屋被揭僭建，屋宇署人員到現場蒐證時，部分業主無應門，當局須申請法庭手令才能入屋。她指會研究修例，簡化執管及檢控程序，為政府工作拆牆鬆綁。

指政府土地流標無礙造地

香港測量師學會建築政府小組主席何鉅業認為新界村屋層數少，村屋外通道的行人亦較少，發生事故風險較低。市區樓宇密集，即使晾衣架墜下，傷及途人的風險仍很大，安全檢查要求應較嚴謹，不應「放生」較嚴重的僭建物，如加建地庫或玻璃屋等違規建築。

對於近月接連有政府推出的土地流標，甯漢豪指推地是長遠工作，明白市場在環球經濟狀况下較審慎保守和「揀擇」，當局會以平常心處理流標，不會擔心市况持續淡靜而減慢造地步伐。

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