23條白紙草案諮詢 鄧炳強：非最有效

稱由專家草擬條文最有利

鄧炳強指，有人利用任何機會抹黑國家及特區政府，當局會向市民解說清楚立法的必要。他提到美國和英國曾稱要在中國加強情報活動，而本港自2019年以來亦有不少間諜行為，惟過往涉及間諜的法例主要保障軍事設施，未能針對現時及以後面對的風險。對於23條如何定義間諜罪，鄧稱法例要與時並進，必須加強防範間諜行為。他提及普通法一般沒有追溯力，而世上大部分國安法都有域外效力，《港區國安法》也有。

指英美情報活動增 間諜罪須更新

另外，政府正計劃為保障關鍵基礎設施訂立網絡安全立法，鄧稱正檢視水、電、能源、銀行服務之外的涵蓋範疇，政府會設立規範及標準，機構須設立管理系統、風險評估、應對措施及申報機制等。他相信很多機構已有保護網絡安全措施，毋須大量投入資源。