明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

23條白紙草案諮詢 鄧炳強：非最有效

【明報專訊】《施政報告》提出政府明年內完成《基本法》23條立法。保安局長鄧炳強昨稱會做多樣諮詢工作，任何市民都可表達意見，但對於是否用「白紙草案」，即不設大前提以擬稿形式收集意見，他指白紙草案諮詢並非最有效率的方式，「寫這些法律我都不是專家，草擬法律的同事才是專家，一般市民如逐條條文看，是否最有效率？我覺得不是」。他認為市民應明白法例原則及規管範圍，再交由法律專家草擬條文，才對香港最有利。

稱由專家草擬條文最有利

鄧炳強指，有人利用任何機會抹黑國家及特區政府，當局會向市民解說清楚立法的必要。他提到美國和英國曾稱要在中國加強情報活動，而本港自2019年以來亦有不少間諜行為，惟過往涉及間諜的法例主要保障軍事設施，未能針對現時及以後面對的風險。對於23條如何定義間諜罪，鄧稱法例要與時並進，必須加強防範間諜行為。他提及普通法一般沒有追溯力，而世上大部分國安法都有域外效力，《港區國安法》也有。

指英美情報活動增 間諜罪須更新

另外，政府正計劃為保障關鍵基礎設施訂立網絡安全立法，鄧稱正檢視水、電、能源、銀行服務之外的涵蓋範疇，政府會設立規範及標準，機構須設立管理系統、風險評估、應對措施及申報機制等。他相信很多機構已有保護網絡安全措施，毋須大量投入資源。

相關字詞﹕間諜罪 白紙草案 23條 保安局 鄧炳強

上 / 下一篇新聞

11三會委員重複提名 涉18參選人 有委員稱不知規定 選舉處：399人全夠有效提名
11三會委員重複提名 涉18參選人 有委員稱不知規定 選舉處：399人全夠有效提名
地區選民提名同現重複 新民黨譚竹君：搬屋致誤會
地區選民提名同現重複 新民黨譚竹君：搬屋致誤會
中小政黨三會提名 多自鄉事派或社團
中小政黨三會提名 多自鄉事派或社團
三會提名未用盡 麥美娟：名額非定參選人數
三會提名未用盡 麥美娟：名額非定參選人數
樓宇更新申請增75% 市建局：研篩工程顧問供法團招標
樓宇更新申請增75% 市建局：研篩工程顧問供法團招標
后海灣城市化 濕地30年縮三成 候鳥減半 中大學者促保育須重「量」
后海灣城市化 濕地30年縮三成 候鳥減半 中大學者促保育須重「量」
中方斥美制裁恐嚇 劉兆佳：司法受阻或逼中央介入
中方斥美制裁恐嚇 劉兆佳：司法受阻或逼中央介入
修例打擊僭建 擬增罰款降檢控門檻
修例打擊僭建 擬增罰款降檢控門檻
兩腿無力上落樓梯困難 走平路如常人 隱形殘疾苦難言 藉配音抒己見
兩腿無力上落樓梯困難 走平路如常人 隱形殘疾苦難言 藉配音抒己見
天水圍醫院試用 急症室定位手帶曾尋回4病人
天水圍醫院試用 急症室定位手帶曾尋回4病人
涉死亡氣腹機衛署籲停用未回收 議員促立法賦權
涉死亡氣腹機衛署籲停用未回收 議員促立法賦權
空氣壓縮機藏毒 檢3公斤芬太尼
空氣壓縮機藏毒 檢3公斤芬太尼
灣區熱搜：設計師：昔常遭老翻 今工廠重版權 稱港創意內地生產互補 盼育新人壯潮玩產業
灣區熱搜：設計師：昔常遭老翻 今工廠重版權 稱港創意內地生產互補 盼育新人壯潮玩產業
灣區熱搜：疫下組聯盟辦賽 推灣區文創發展
灣區熱搜：疫下組聯盟辦賽 推灣區文創發展
半月拘120人蛇 新案同涉經內地偷渡
半月拘120人蛇 新案同涉經內地偷渡
的士司機遇劫驅車追賊 一人被撞就擒
的士司機遇劫驅車追賊 一人被撞就擒
乾燥式廚餘機 方便家庭使用
乾燥式廚餘機 方便家庭使用
擬明年開拓內地一線城市
擬明年開拓內地一線城市
【Emily】被問校董會改組睇法 段崇智：盡在不言中
【Emily】被問校董會改組睇法 段崇智：盡在不言中
【Emily】同運會麻將初賽打六輪 有人太攰早退
【Emily】同運會麻將初賽打六輪 有人太攰早退
【Emily】跨部門模擬灣仔停電 首用三維製圖系統
【Emily】跨部門模擬灣仔停電 首用三維製圖系統
【Emily】低碳版「饑饉30」 林超英教生活貼士
【Emily】低碳版「饑饉30」 林超英教生活貼士
【Emily】UNICEF慈善跑 籌逾765萬
【Emily】UNICEF慈善跑 籌逾765萬
【Emily】黃偉綸去美食嘉年華 食燒賣飲檸茶讚出色
【Emily】黃偉綸去美食嘉年華 食燒賣飲檸茶讚出色