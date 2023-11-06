23條白紙草案諮詢 鄧炳強：非最有效

【明報專訊】《施政報告》提出政府明年內完成《基本法》23條立法。保安局長鄧炳強昨稱會做多樣諮詢工作，任何市民都可表達意見，但對於是否用「白紙草案」，即不設大前提以擬稿形式收集意見，他指白紙草案諮詢並非最有效率的方式，「寫這些法律我都不是專家，草擬法律的同事才是專家，一般市民如逐條條文看，是否最有效率？我覺得不是」。他認為市民應明白法例原則及規管範圍，再交由法律專家草擬條文，才對香港最有利。
稱由專家草擬條文最有利
鄧炳強指，有人利用任何機會抹黑國家及特區政府，當局會向市民解說清楚立法的必要。他提到美國和英國曾稱要在中國加強情報活動，而本港自2019年以來亦有不少間諜行為，惟過往涉及間諜的法例主要保障軍事設施，未能針對現時及以後面對的風險。對於23條如何定義間諜罪，鄧稱法例要與時並進，必須加強防範間諜行為。他提及普通法一般沒有追溯力，而世上大部分國安法都有域外效力，《港區國安法》也有。
指英美情報活動增 間諜罪須更新
另外，政府正計劃為保障關鍵基礎設施訂立網絡安全立法，鄧稱正檢視水、電、能源、銀行服務之外的涵蓋範疇，政府會設立規範及標準，機構須設立管理系統、風險評估、應對措施及申報機制等。他相信很多機構已有保護網絡安全措施，毋須大量投入資源。