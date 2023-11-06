中方斥美制裁恐嚇 劉兆佳：司法受阻或逼中央介入

中聯辦發言人批評美國政客向香港司法施壓，無理干預中國內政和香港法治，企圖通過施壓和恐嚇，妨礙香港司法公正。駐港國安公署則稱，「霸凌式的制裁再多再濫都將是廢紙一張」，不可能動搖中央和特區依法維護國家安全的決心。國安委發言人表示，《港區國安法》實施後，香港社會已從亂象逐漸恢復過來，「這都是美國居心叵測的政客不願看見的事實」。港澳辦指威脅制裁完全背離法治精神、無視國際公義。

警務處長蕭澤頤亦強烈譴責美國政客的「卑劣及無恥手段」，指他們的霸凌行為不會得逞，只會令警隊更堅定不移捍衛香港法治精神，維護國家安全。

劉兆佳向傳媒表示，美國政客嚴重干涉中國及香港內政，若令香港難以正常司法審判涉及國家安全的案件，不排除逼中央出手，啟動《港區國安法》第55條。他說中央制定國安法過程已留後着，第55條列明如案件涉及外國或境外勢力介入，香港特區管轄有困難，案件管轄權將移交中央駐港國安公署處理，並按照內地司法制度處理審訊，被告仍有權聘請律師。但劉強調，有關情况是非常特殊，「中央也不想做到這個地步」。

多團體美領館抗議干預內政

保安局長鄧炳強昨於商台《政好星期天》批評美國議員要求制裁做法「有如黑社會」，形容「影響我利益，我就用盡一切方法就要恐嚇你」，是不道德和不道義的行為。他說按法例檢控違法者天經地義，本港會繼續捍衛自由和司法獨立。

本港多名議員、團體和市民昨到美國駐港澳總領事館示威，敦促美國停止干涉中國內政。保衛香港運動批評美國議員威嚇本港官員，欲遞交請願信，惟領事館無安排接信，該組織成員最後踐踏信件。