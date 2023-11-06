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港聞二

中方斥美制裁恐嚇 劉兆佳：司法受阻或逼中央介入

【明報專訊】美國5名國會議員提出法案，要求檢視應否將49名香港高官、國安法指定法官、檢控官列入制裁名單。國務院港澳辦、中聯辦、駐港國家安全公署、維護國家安全委員會昨先後發聲明，強烈譴責美國議員提出恫嚇制裁的法案和干預香港事務。全國港澳研究會顧問劉兆佳指美國政客嚴重干涉中國內地及香港內政，若令香港難以正常審訊重大國安案件，不排除逼中央出手啟動《港區國安法》第55條，將案件交內地處理。

中聯辦發言人批評美國政客向香港司法施壓，無理干預中國內政和香港法治，企圖通過施壓和恐嚇，妨礙香港司法公正。駐港國安公署則稱，「霸凌式的制裁再多再濫都將是廢紙一張」，不可能動搖中央和特區依法維護國家安全的決心。國安委發言人表示，《港區國安法》實施後，香港社會已從亂象逐漸恢復過來，「這都是美國居心叵測的政客不願看見的事實」。港澳辦指威脅制裁完全背離法治精神、無視國際公義。

警務處長蕭澤頤亦強烈譴責美國政客的「卑劣及無恥手段」，指他們的霸凌行為不會得逞，只會令警隊更堅定不移捍衛香港法治精神，維護國家安全。

劉兆佳向傳媒表示，美國政客嚴重干涉中國及香港內政，若令香港難以正常司法審判涉及國家安全的案件，不排除逼中央出手，啟動《港區國安法》第55條。他說中央制定國安法過程已留後着，第55條列明如案件涉及外國或境外勢力介入，香港特區管轄有困難，案件管轄權將移交中央駐港國安公署處理，並按照內地司法制度處理審訊，被告仍有權聘請律師。但劉強調，有關情况是非常特殊，「中央也不想做到這個地步」。

多團體美領館抗議干預內政

保安局長鄧炳強昨於商台《政好星期天》批評美國議員要求制裁做法「有如黑社會」，形容「影響我利益，我就用盡一切方法就要恐嚇你」，是不道德和不道義的行為。他說按法例檢控違法者天經地義，本港會繼續捍衛自由和司法獨立。

本港多名議員、團體和市民昨到美國駐港澳總領事館示威，敦促美國停止干涉中國內政。保衛香港運動批評美國議員威嚇本港官員，欲遞交請願信，惟領事館無安排接信，該組織成員最後踐踏信件。

相關字詞﹕高官 制裁 美國

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