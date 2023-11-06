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后海灣城市化 濕地30年縮三成 候鳥減半 中大學者促保育須重「量」

【明報專訊】每年冬季，本港后海灣濕地都會迎來數以萬計候鳥度冬，惟近年候鳥數量不斷下降。中大學者研究發現，由1988到2020年，香港及深圳后海灣的泥灘、魚塘和基圍等濕地面積減少4平方公里，減幅近三成，相等於后海灣面積約3.7%；同時，政府發展北部都會區，令后海灣城市化，被石屎覆蓋的土地面積增加15.6平方公里，包括魚塘和濕地被混凝土填平，間接影響后海灣水質。研究團隊指種種人為因素破壞濕地生態結構，不利候鳥補給。濕地保育除了重「質」，亦應重「量」，建議政府推行嚴格的規定和指引，減輕城市化對濕地的影響。明報記者 馬耀森

石屎地增幅等同1.5個灣仔

是次研究由中大環境、能源及可持續發展研究所名譽高級研究員李成業教授和梁沛健博士，聯同英國埃克塞特大學教授Brendan Godley的團隊合作，對比過去30多年的數據，如高空圖，顯示后海灣土地用途的變化，以及后海灣的水質變化等，對候鳥承載力的影響。

研究範圍覆蓋后海灣一帶約112平方公里土地，發現於1988至2020年，石屎化的土地面積增加15.6平方公里（相當於1.5個灣仔），同期區內泥灘、魚塘和基圍等濕地面積減少約4平方公里（約等於10個西九文化區）。

紅樹林增275公頃 彌補部分生境

研究指出，位於深圳的后海灣一帶，例如蛇口在過去30年急速城市化，泥灘及濕地生境大幅減少。至於香港的后海灣，因米埔種植紅樹，以致整體紅樹覆蓋面積在1988至2020年增加275公頃，補償區內部分生境損失。

研究團隊成員梁沛健博士表示，香港觀鳥會數據顯示，每年后海灣的冬季候鳥數量，從2008年的最高點約9萬隻下降至2022年約4.8萬隻，是近年新低。后海灣泥灘及濕地面積大幅縮減，導致支援候鳥群的能力下降。梁認為保育后海灣一帶濕地，質與量同樣重要，應做到城規會指引濕地沒有淨損失的原則。

填海損水質 泥灘物種減影響候鳥

研究發現，候鳥數量與大型底棲動物，包括生活在泥灘內或泥灘上的動物，如蠕蟲、螃蟹和彈塗魚的數量有莫大關係，牠們容易受水質改變影響；而區內水質變化，與大規模的填海造地計劃和土地石屎化有關。

（城市保育）

相關字詞﹕后海灣 候鳥

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