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三會提名未用盡 麥美娟：名額非定參選人數

【明報專訊】區議會選舉將於12月10日舉行。民青局長麥美娟昨再談及「三會」提名問題，對於不少三會成員拒絕提名他人參選、提名名額未用，麥稱參選人數應與區內多少人想參選、成員考慮是否提名有關，「不是政府說要設計到每區要有多少人參選、10個人參選、8個人參選或12個人參選，不是這樣的」。

稱有政黨背景只佔一成

實政圓桌立法會議員田北辰曾質疑，不少三會成員具政黨背景，其他人難以爭取提名。麥美娟昨稱，政府委任的三會成員（分區會、滅罪會、防火會），有政黨背景的只佔10多個百分比，絕大部分是長期在地區服務，包括校長、福利機構負責人、業主立案法團成員，又或商界人士；每名成員作為選民，是否支持或提名一個人參選，會考慮「到底我是否認識他」、參選人以往做的事等，「當然他們會考慮多一點，就是他是否一個真心愛國者」。

麥昨於商台《政好星期天》又表示，不認為新制度下區議會的政治光譜收窄，稱光譜中只是沒有「一種」顏色，就是「反中亂港、唔係為香港好國家好的顏色」。

田北辰：無政黨成員所屬團體有參選

田北辰回應稱不希望跟官員爭論，但該黨的人爭取三會提名，有人已應承、但告知三會主席後改為拒絕，局長未有回應此問題；又指雖然不少三會成員非政黨人士，但部分人所屬團體是有派人參選。田形容現時參選區選的提名門檻比立法會更高，當局應安排簡介會供參選人與三會認識。

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