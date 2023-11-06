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港聞

港聞一

中小政黨三會提名 多自鄉事派或社團

【明報專訊】今屆區選不乏中小型政團派人出選，包括香港新方向、紫荊黨、民主思路，以及實政圓桌等。本報記者翻查今屆參選人的提名名單，留意到中小型政黨取得的「三會」成員提名大多數來自鄉事派、地區和同鄉社團，亦有參選人獲前區議員簽署提名，最多的獲3名前區議員支持。

根據法例，地方選區參選人須分別取得分區會、滅罪會及防火會（三會）各3個提名；資料顯示，三會成員不乏地區人士。綜觀上述中小型政團參選人提名名單，有份提名的三會委員大多數屬無政黨背景者，多數為鄉事派、地區社團和同鄉社團背景，例如香港廣西社團總會副會長趙財龍以黃大仙區黃大仙中分區會委員身分，提名參選黃大仙東的香港新方向蘇靖然和黃大仙西的黃樂妍。參選離島選區的民主思路葉浚生則獲兩名南丫島南段鄉事委員會執委提名。

三會成員中不少是前區議員，在上述中小型政團參選者中，參選元朗區「天水圍南及屏廈」的香港新方向陳燕君取得最多前區議員提名，分別有前元朗區議員黃卓健、李月民和邱帶娣。

民建聯前北區區議員賴心則提名香港新方向李嘉駿、前大埔區議員余智榮提名紫荊黨大埔北參選人吳振輝；離島葉浚生則獲前離島區議員黃福根、陳連偉提名。

另外，直選參選人亦要取得不少於50名、不多於100名的地方選區選民提名，本報翻查中小型政黨的參選人名單時發現，在蘇靖然的提名名單中，有前環境局政治助理區詠芷的名字；而陳燕君同時獲元朗區天水圍南分區委員會成員董佳蓉，在地方選區和分區委員會簽署提名。

（區選提名系列一）

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