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地區選民提名同現重複 新民黨譚竹君：搬屋致誤會

【明報專訊】參選區議會除了要取得至少9名「三會」成員提名，參加直選者也要取得當區至少50名一般地區選民的提名；根據法例，直選選區選民只可簽署一份提名表格。本報發現，有地方選民提名也出現重複提名的情况，即同一選民提名多於1人參選。重複提名者之一是新民黨成員譚竹君，以地區直選選民身分同時提名兩名黨友出選。譚回覆稱，事件屬誤會。

根據《區議會（提名所需的選舉按金及簽署人）規例》，任何人以某區議會地方選區的選民身分，就該區議會地方選區在一份提名表格簽署為提名人；如簽署的提名表格超過指明份數，則在所有提名表格中，「在指明份數的提名表格提交後」，所提交的提名表格均屬無效。根據規定，如要參選，地方選區提名人的選民人數不得少於50或逾100。

指當局曾稱原區 後致函指新區

本報記者在18區民政處查閱參選人提名資料發現，「西貢及坑口」選區甘佳璋、以及將軍澳北選區陳志豪，同樣有譚竹君的名字和簽署。譚竹君表示，她本身為「西貢及坑口」選區居民，在今屆區選改制前搬到將軍澳北選區，而她在今年選民登記截止後才更新其住址；當時她曾向選舉事務處查詢，對方稱因過了時限，她今年仍要在「西貢及坑口」投票，故當時向甘佳璋表示可提名對方；惟她10月收到選舉事務處信件，信上顯示她屬將軍澳北選民，未有列明時限，故她向陳志豪表示可提名，惟最後在陳志豪報名時，才得悉自己的提名無效，當時亦向對方要求刪去自己名字。

譚竹君本身也有參選，她循三會成員間選的「地區委員會界別」出選。

本報記者翻查灣仔區直選參選人提名表格亦發現，與福建省政協黃楚恒同名的人，亦於競逐連任的灣仔區議員李碧儀，以及自由黨參選人宋芝齡的提名表格上簽署，兩個簽署筆迹相同。本報曾向黃楚恒查詢，截稿前未有回覆。

（區選提名系列一）

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