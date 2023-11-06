11三會委員重複提名 涉18參選人 有委員稱不知規定 選舉處：399人全夠有效提名

明報記者 鄭啟智 陳亦瀅 劉思昆

區議會改制後，候選人須獲地區三會（分區會、防火會、滅罪會）各3名委員提名、即共9人，《區議會（提名所需的選舉按金及簽署人）規例》規定每名委員在每個直選選區只可簽署一份提名表格。法例列明，在首份提名表格後遞交的，重複提名其他參選者均屬無效。本報翻查各區參選人的提名表格發現，11名三會委員在同一直選選區重複提名兩個參選人，共涉18名參選人，分佈在九龍城、大埔、屯門及灣仔區（見表）。

選舉事務處回覆查詢稱，會按接獲提名表格時序處理提名，包括重複提名，又表示可供查閱的提名表格正本只顯示參選人遞交的提名，並非選舉主任最終接納的有效提名。處方又稱399名參選人均獲足夠有效提名，未有回應共有多少個重複提名遭裁定無效。

5人獲重複提名 屬「先遞交」仍有效

18名被重複提名的參選人中，有5人（見圖）如重複提名遭裁定無效，便沒有足夠提名達到3票此最低門檻，但由於5人屬較先遞交提名的一方，提名有效性因而未受影響。

大埔鄭俊平：多重身分 不能得罪人

大埔區議會前主席鄭俊平在大埔南選區同時提名民建聯黃碧嬌及張育文。他接受本報查詢時稱不清楚同一選區只能提名1人，「不可以提兩個嗎？我不知道的」。鄭身兼大埔鄉委會當然委員及民建聯成員，他稱均支持二人參選，「他拿來給我簽（提名表格），我就簽名了。因為黃碧嬌屬民建聯，張育文屬鄉事會，我有多重身分，不能夠得罪人」。他說不太肯定政府有否提醒提名規定，但認為大家對新制度不熟悉，冀當局增加宣傳，「現在選舉改到這樣，很多人就算投票都不知哪是南、哪是北，第一次都幾亂」。

有稱被告知夠票 改薦他人免浪費

同區參選人經民聯羅曉楓及方約拿單同時獲大埔分區會委員唐家霖提名。唐稱，他首先提名羅參選，惟對方提交參選表格後表示已取得多於所需的提名，其提名未有計算在內，與此同時方約拿單爭取提名，他遂提名對方，冀增加競爭，「不想浪費（提名），都知道他是為地方做事」。他強調自己清楚相關規定，並非提名兩個人參選。

屯門滅罪會委員、香港青聯副主席蔡曜陽在屯門北選區提名新民黨蘇嘉雯及勞聯陳萬聯應。他說，陳萬聯應曾稱已夠票、不需他提名，所以轉為提名蘇，但陳萬聯應最終有遞交其提名，才出現重複提名。

在灣仔爭取連任的李碧儀獲3名防火會委員提名，當中一個屬重複提名。她表示曾提醒提名人只能提名1人，惟今次區選採取新制度，三會另在地委會界別可提名多於1人，令部分委員混淆。

參選九龍城南的香港新方向馬志恆獲4個分區會提名，當中兩個為重複提名。他透過助理回覆表示爭取提名時間趕急，未有向提名人確認有否提名他人。他稱收到選舉事務處通知部分三會提名無效，惟已確認獲足夠有效提名。民建聯吳寶強及穆家駿的提名人同樣有重複提名，二人接受查詢時均表示要了解情况。

2023年區議會參選名單詳見：

link.mingpao.com/80815.htm

（區選提名系列一）

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