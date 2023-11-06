明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

灣區熱搜：設計師：昔常遭老翻 今工廠重版權 稱港創意內地生產互補 盼育新人壯潮玩產業

【明報專訊】在設計界打滾20年的香港潮玩設計師邱耀文，早年北上深圳常遇抄襲，對手「快到你不信」，打官司也無意義。如今設計環境天差地別，他重回內地發展，「工廠都會問你有沒有註冊logo」。他認為在知識產權規範化之後，內地生產優勢極大，若結合香港設計創新優勢，潮玩產業能更上一層樓。

明報記者 司徒聰穎

第134屆廣交會剛閉幕不久。從2013年起，廣交會創辦設計創新獎，同年，香港設計商會主辦的「香港設計」首度在廣交會產品設計與貿促進中心舉辦。在今年廣交會場的珠江散步道，亦展出多件香港設計作品，包括提倡女童權利的鞋子、手繪白虎玫瑰花的旗袍等。其中一款小型精巧的暖手寶，吸引國外採購商注意，設計者正是邱耀文。

邱耀文在香港從事設計近20年，並創立公司ZENS Design。早在2003年，他考慮到深圳設立分公司，「當時的印刷都在內地工廠做，打樣板也比較方便」。不過由於培訓員工的設備不足，以及內地互聯網較落後，便放棄這想法，「做設計很需要互聯網蒐集資料，但是百度那時候也是剛剛起步」。直到2009年，經歷金融海嘯、設計業競爭加劇等環境變化，又正值內地企業工廠品牌化，對設計的認可提高，邱耀文為拓寬客戶圈，終北上於深圳創立分公司。

甫推即被抄 靠動腦速推新

「剛回來的時候，設計被人copy（複製）的速度快到你不信」，回憶起創業經歷，邱耀文無奈說，「我們的成品出來一個星期，他們就能做逆向工程（即直接分析成品，推導產品的設計原理），將你的產品3D掃描、打版，很快手」。邱耀文說，「當時打官司是沒有意義的，周期很長，靠的是腦轉得快，你抄我就出新一代。」對比近年情况天差地別，整個設計環境規範化，「現在你去製作和品牌相關的東西，例如印刷公仔，工廠都會問你有沒有註冊logo，有沒有相關證明文件」。邱耀文笑說，「一開始還以為，不會連工廠都想騙走我這個設計吧？最後發現是工廠都會把關，相信有關部門應該做了很多工作，工廠才會有這種意識。」

為尋求更多合作機會，邱耀文2019年在前海創立深圳潮玩宇宙文化有限公司（簡稱「潮玩宇宙」）。邱耀文表示，ZENS Design專注廣告、平面設計，潮玩宇宙屬於半商業，除了潮玩設計、生產，還致力培育更多新的潮玩設計師。「近年潮玩降溫很快，原因是沒有新IP，你看市面上較受歡迎的潮玩IP，一個月出100款，買到消費者疲倦為止，培育不了新人，就沒有新的產品，市場就會萎縮。」

港展示空間窄 內地商場願辦展

對比兩地設計環境，邱耀文認為，香港創意能力較出色，同時也很重視知識產權，尊重其他設計師。不過香港無論人力或生產成本都很高，「除了做模型的人工費用高，銜接商業還需要速度，但有沒有師傅願意幫你趕工？我們經常開玩笑說，你在香港做到sample出來你就輸了」。而內地不僅各方面製造工藝非常成熟、成本較低，效率也完全超越香港，「例如印張宣傳單，上午交稿，下午就有美團跑腿（同城代取代送服務）送到關口等你拿」。邱續稱，在內地「由設計出來、生產、打樣板、到大規模生產，到送到客戶手上，分分鐘只需要一個半月就做到」，若內地企業聘請更多香港設計師，將香港設計創新優勢結合內地生產優勢，潮玩這個產業的發展會更上一層樓。

除生產效率，邱耀文還稱香港設計師在大灣區有更多展示空間，「香港很狹窄，不擺在K11就沒有什麼地方擺，內地無論大小型商場都很歡迎開設展覽」。不過他承認在意識形態有一定限制，「其實國內外都有限制，一張紙都有大小之分，畫出界就無法展示在公眾之下，這也算是商業規則。我經常說，用有限的空間發揮無限的創意。雖然某程度限制創作自由，但另一方面，這也算是一個挑戰」。

相關字詞﹕潮玩 廣交會 大灣區

上 / 下一篇新聞