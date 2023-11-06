灣區熱搜：設計師：昔常遭老翻 今工廠重版權 稱港創意內地生產互補 盼育新人壯潮玩產業

明報記者 司徒聰穎

第134屆廣交會剛閉幕不久。從2013年起，廣交會創辦設計創新獎，同年，香港設計商會主辦的「香港設計」首度在廣交會產品設計與貿促進中心舉辦。在今年廣交會場的珠江散步道，亦展出多件香港設計作品，包括提倡女童權利的鞋子、手繪白虎玫瑰花的旗袍等。其中一款小型精巧的暖手寶，吸引國外採購商注意，設計者正是邱耀文。

邱耀文在香港從事設計近20年，並創立公司ZENS Design。早在2003年，他考慮到深圳設立分公司，「當時的印刷都在內地工廠做，打樣板也比較方便」。不過由於培訓員工的設備不足，以及內地互聯網較落後，便放棄這想法，「做設計很需要互聯網蒐集資料，但是百度那時候也是剛剛起步」。直到2009年，經歷金融海嘯、設計業競爭加劇等環境變化，又正值內地企業工廠品牌化，對設計的認可提高，邱耀文為拓寬客戶圈，終北上於深圳創立分公司。

甫推即被抄 靠動腦速推新

「剛回來的時候，設計被人copy（複製）的速度快到你不信」，回憶起創業經歷，邱耀文無奈說，「我們的成品出來一個星期，他們就能做逆向工程（即直接分析成品，推導產品的設計原理），將你的產品3D掃描、打版，很快手」。邱耀文說，「當時打官司是沒有意義的，周期很長，靠的是腦轉得快，你抄我就出新一代。」對比近年情况天差地別，整個設計環境規範化，「現在你去製作和品牌相關的東西，例如印刷公仔，工廠都會問你有沒有註冊logo，有沒有相關證明文件」。邱耀文笑說，「一開始還以為，不會連工廠都想騙走我這個設計吧？最後發現是工廠都會把關，相信有關部門應該做了很多工作，工廠才會有這種意識。」

為尋求更多合作機會，邱耀文2019年在前海創立深圳潮玩宇宙文化有限公司（簡稱「潮玩宇宙」）。邱耀文表示，ZENS Design專注廣告、平面設計，潮玩宇宙屬於半商業，除了潮玩設計、生產，還致力培育更多新的潮玩設計師。「近年潮玩降溫很快，原因是沒有新IP，你看市面上較受歡迎的潮玩IP，一個月出100款，買到消費者疲倦為止，培育不了新人，就沒有新的產品，市場就會萎縮。」

港展示空間窄 內地商場願辦展

對比兩地設計環境，邱耀文認為，香港創意能力較出色，同時也很重視知識產權，尊重其他設計師。不過香港無論人力或生產成本都很高，「除了做模型的人工費用高，銜接商業還需要速度，但有沒有師傅願意幫你趕工？我們經常開玩笑說，你在香港做到sample出來你就輸了」。而內地不僅各方面製造工藝非常成熟、成本較低，效率也完全超越香港，「例如印張宣傳單，上午交稿，下午就有美團跑腿（同城代取代送服務）送到關口等你拿」。邱續稱，在內地「由設計出來、生產、打樣板、到大規模生產，到送到客戶手上，分分鐘只需要一個半月就做到」，若內地企業聘請更多香港設計師，將香港設計創新優勢結合內地生產優勢，潮玩這個產業的發展會更上一層樓。

除生產效率，邱耀文還稱香港設計師在大灣區有更多展示空間，「香港很狹窄，不擺在K11就沒有什麼地方擺，內地無論大小型商場都很歡迎開設展覽」。不過他承認在意識形態有一定限制，「其實國內外都有限制，一張紙都有大小之分，畫出界就無法展示在公眾之下，這也算是商業規則。我經常說，用有限的空間發揮無限的創意。雖然某程度限制創作自由，但另一方面，這也算是一個挑戰」。