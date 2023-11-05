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同運會開幕 葉劉：港躋自由開放前端

【明報專訊】同樂運動會（Gay Games）昨午在伊利沙伯體育館舉行開幕禮，行政會議召集人葉劉淑儀擔任主禮嘉賓。葉太致辭時說，香港成為首個舉辦同運會的亞洲城市，「正在創造歷史」，「這項大膽的嘗試令香港躋身全球最自由開放的最前端」。她強調政府重視平等機會和反歧視，近年多宗法庭判決亦為性小眾爭取權益，法庭亦已促請政府為同性伴侶制訂受法律承認的替代框架。

昨午現場所見，鄰近伊館的道路有軍裝及反恐特勤隊巡邏。「性傾向條例家校關注組」成員趙佩玉到場派發傳單及抗議，稱同運會為敗壞的活動，並批評部分政治人物為了選票而支持及推動性解放行動。

憂國安法否 台參賽者：盼勿誤用法律

反觀場內氣氛熾熱，典禮開始前，來自世界各地的參賽者在座位上自發玩「人浪」，歡呼聲不斷。典禮於4時半開始，參賽者列隊進場，打頭陣的隊伍來自首屆同運會舉辦地美國三藩市。昨日出席開幕禮的參賽者亦有兩人來自台灣，其中蔡先生表示樂見香港LGBT文化踏出「好的一步」，認為香港至少是正面認同。問及會否擔心《港區國安法》，他說希望法律不要被誤用。

火炬手、跨性別健美運動員羅小風說，同運會十分有意義，認為社會對於性小眾的歧視源於誤解，同運會是一個途徑，讓本身不認識或恐懼性小眾的人，透過運動建立人與人的良好關係。

葉劉淑儀甫出場，即獲全場鼓掌歡呼。她強調政府非常重視平等機會及反歧視，包括性小眾社群在婚姻、受養人簽證、公屋居住資格等方面的權利，在過去10年獨立司法制度的無數審判得以印證。她說，早前法庭就一宗同性伴侶婚姻權利案件頒下判決，已促請政府履行《香港人權法案條例》下的義務，為同性伴侶制訂受法律承認的替代框架，加上同運會的舉辦，充分體現香港對保護少數群體權利，以及令香港繼續作為一個充滿活力、包容及共融城市的堅定承諾。

葉劉：多宗判決印證性小眾權利

世界同志運動聯合會（FGG）聯席主席Joanie Evans稱樂見香港及墨西哥瓜達拉哈拉合辦同運會，期望活動成功。同運會聯席主席林敏蕙稱，香港同運會首次在多個體育項目中引入不分性別的賽事類別，希望藉此打破障礙，令所有人公平競賽。另外，大會昨早舉行愛滋病紀念掛被活動，包括朗讀愛滋病逝世者名單及默哀，另亦舉行了七人足球及網球比賽。

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