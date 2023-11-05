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直資校聯展 中介代400優才高才查詢 8000人入場翻倍 內地家長顯著增

【明報專訊】香港直資學校議會昨聯同逾50間直資中小學舉辦「香港直資學校聯展」，議會指逾8000人進場，較去年4000多人增近倍。昨午現場人頭湧湧，當中不乏新近來港的「高才」、「優才」家長。有中學校長稱今年到場諮詢的內地家長明顯增加，亦有移民中介稱「手頭上有400個優才、高才通家庭（有興趣）」。有港人家長對設國際文憑大學預科課程（IBDP）的學校有興趣，冀為孩子出國留學鋪路。直資議會主席、英華書院校長陳狄安表示，疫後部分港人回流及輸入人才計劃效應下，相信直資學校申請人數持續上升。

聖瑪加利男女英文中小學校長李蘭苑表示，今年前來諮詢的人較往年多，亦留意到內地家長明顯增加。她說有移民中介前來諮詢，對方稱手頭上有400個優才、高才通家庭有意讓子女來港讀書，並偏好英文學校。

子女上輔導課準備來港插班

鄭先生4個月前透過高才通來港，從事IT業，其子在內地讀小一，鄭昨到聯展欲了解插班，計劃接兒子來港讀書，認為香港教育平均水平較內地高，更國際化。來自湖南的李女士（化名）今年9月來港修讀工商管理碩士（MBA），計劃留港發展，一子一女分別在內地讀小學和初中，有安排他們參加輔導課程，為來港插班做準備。

家住將軍澳的張太，其子正讀小五，她希望兒子升讀寓所附近的學校，又因未來計劃送兒子出國留學，因此傾向選設IB課程的學校，而自己亦有移民之意。鄭太昨為女兒物色合適中學，亦偏向有IB課程的學校。至於是否擔心因內地學生增多而競爭激烈，她說任何地方都有競爭，主要看學生個人能力，這亦反映內地家長認同香港教育。

有意移民港人家長心儀IB校

吳女士的兒子正讀幼稚園低班（K2），她說首選英華書院等直資「龍校」，因升中壓力較小，且直資學校課程「唔使跟政府」，更為自主。

直資議會主席：開始有學生回流

陳狄安相信，移民潮對收生的影響已趨穩定，去年下學期開始甚至有學生回流，料恢復通關後部分疫情時回內地居住的學生回港，再加上各類人才計劃效應，有關學生報讀申請增多，舉例英華書院亦多了內地學生報讀。他又說，直資學校向來面向「本地、全國、全球」收生，生源多元。

政府「高才通」計劃截至9月約有3.9萬宗申請獲批，被質疑部分獲批者只視作子女在港受教育的跳板。創新科技及工業局長孫東昨出席港台《星期六問責》時回應稱，這方面現階段非「特別考量問題」，吸引人才要有很好的人才環境，香港把自己工作做好，對人才配套和支持能夠更全面和到位。

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