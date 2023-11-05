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紫荊黨首參選 主席：無跨黨協調無收指示

【明報專訊】區議會選舉下月10日舉行，各黨派參選人陸續在各區造勢。成立後首次派人參與選舉的紫荊黨昨在大埔舉行造勢大會，參選大埔北地區直選的吳振輝被問到為何出選該選區，而非他居住多年的北區，他說是黨內選拔後的安排，內部選拔情况則不便透露。紫荊黨主席李山表示，沒有與其他黨派協調，亦沒有就參選接受任何機構包括中聯辦的指示。

紫荊黨昨早在大埔中心舉辦造勢大會，吳振輝說自己是土生土長的基層，住在北區約30年，亦於社區服務多年，期望當選後可推動釋放區內土地資源，並將當區納入北部都會區發展規劃。

參選者：民建聯三會人願助提名

被問到如何取得「三會」提名，吳說有向相熟民建聯三會成員尋求協助，包括梅少峰、葉俊傑和黃偉憧均為他多年朋友，他們願意以個人名義給予提名，惟最終他們黨內另有安排，而自己亦已取得足夠提名，最終未有對方提名。

紫荊黨主席李山說，沒有就參選接受任何機構包括中聯辦的指示，強調該黨是自發成立的組織。被問到有政團無法取得足夠提名參選，李認為參選的前提是「愛國者治港」，認為有關有意參選者或未能達到此門檻；對於部分未取得足夠提名的政團有成員任立法會議員，李說不了解具體狀况，強調選舉愈「廣泛」愈好。

梅少峰、葉俊傑和黃偉憧為大埔區地區委員會界別參選人，該區共有12人參選。大埔北共有6人參選，其他參選人包括民建聯胡綽謙、工聯會吳尉行、新民黨劉文杰、駱小鸞及葉偉兒。詳細參選名單見：https://link.mingpao.com/80815.htm

（區議會選舉）

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