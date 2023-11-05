孫東：沙嶺研擴平整地建數據園 議員：毗鄰深圳具條件 內地客戶存數據先須法規鬆綁

沙嶺地皮原擬興建骨灰安置所提供20萬個龕位，現時已有兩公頃土地完成平整。孫東昨出席港台節目《星期六問責》表示，特首因應社會需求，最近將沙嶺地皮改作創科用途，而考慮到該處位置、地塊可供發展的空間，以及鄰近商業、交通及其他社區資源配套，還有業界對類似設施的殷切需求等，政府初步建議發展涉及人流較少的數據中心。

孫東不排除該處用地或會作其他創科用途，當局仍需研究，不過他說，若最終用於建立數據中心，亦不會是「孤零零」，而是會建立「數據園」，「因為那個地方山清水秀，而且很多山坡今後也可以加以利用」。

邱達根認為，沙嶺已平整的兩公頃土地適合設立數據中心，該處鄰近深圳，若能探討從內地連接後備電纜，可提供條件興建「最高端的數據中心」。

美國商務部上月宣布收緊出口管制，以限制中國獲取先進晶片開發超級電腦和半導體的能力，當時業界估計將影響多間中國科技巨企的數據中心。被問及位於沙嶺的擬建數據園能否接受內地客戶存放數據，邱達根表示，內地數據出境受法規限制，要先梳理才可討論。

數碼港正籌備超算中心營運

另外，今年初《財政預算案》提出研究在港設立人工智能超算中心，新一份施政報告公布由數碼港分階段設立。孫東說，發展人工智能產業其中一個所需條件是具備基本算力，世界各地都在加速建立類似設施，內地有7個城市已有自己的超算中心，而香港亦已將人工智能數據產業定為發展方向，因此需建超算中心。他說，數碼港正籌備超算中心的營運模式及財務安排，由於涉巨大投入，為使納稅人的金錢用得其所，因此決定以商業化模式運作。