孫東：沙嶺研擴平整地建數據園 議員：毗鄰深圳具條件 內地客戶存數據先須法規鬆綁

【明報專訊】上月《施政報告》提出將沙嶺原擬用作興建公眾骨灰安置所的兩公頃土地改作創科用途。創新科技及工業局長孫東昨表示，在該處土地發展數據中心是其一可行方向，當局亦正與發展局探討，在該範圍平整更多用地建立「數據園」。科技創新界立法會議員邱達根向本報稱，選址沙嶺建立數據園合適，該處鄰近深圳，若能探討從內地連接後備電纜，可提供條件興建「最高端的數據中心」，至於若要接受內地客戶存放數據，則要先梳理法規限制才可討論。
沙嶺地皮原擬興建骨灰安置所提供20萬個龕位，現時已有兩公頃土地完成平整。孫東昨出席港台節目《星期六問責》表示，特首因應社會需求，最近將沙嶺地皮改作創科用途，而考慮到該處位置、地塊可供發展的空間，以及鄰近商業、交通及其他社區資源配套，還有業界對類似設施的殷切需求等，政府初步建議發展涉及人流較少的數據中心。
孫東不排除該處用地或會作其他創科用途，當局仍需研究，不過他說，若最終用於建立數據中心，亦不會是「孤零零」，而是會建立「數據園」，「因為那個地方山清水秀，而且很多山坡今後也可以加以利用」。
邱達根認為，沙嶺已平整的兩公頃土地適合設立數據中心，該處鄰近深圳，若能探討從內地連接後備電纜，可提供條件興建「最高端的數據中心」。
美國商務部上月宣布收緊出口管制，以限制中國獲取先進晶片開發超級電腦和半導體的能力，當時業界估計將影響多間中國科技巨企的數據中心。被問及位於沙嶺的擬建數據園能否接受內地客戶存放數據，邱達根表示，內地數據出境受法規限制，要先梳理才可討論。
數碼港正籌備超算中心營運
另外，今年初《財政預算案》提出研究在港設立人工智能超算中心，新一份施政報告公布由數碼港分階段設立。孫東說，發展人工智能產業其中一個所需條件是具備基本算力，世界各地都在加速建立類似設施，內地有7個城市已有自己的超算中心，而香港亦已將人工智能數據產業定為發展方向，因此需建超算中心。他說，數碼港正籌備超算中心的營運模式及財務安排，由於涉巨大投入，為使納稅人的金錢用得其所，因此決定以商業化模式運作。