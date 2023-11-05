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機場壓縮貨運膠膜 回收倍增兼省錢 物流業日棄400噸佔堆填4％ 環團倡效歐盟規管包裝

【明報專訊】香港作為國際物流樞紐，推算單是物流業每日棄置逾400公噸包裝膠膜，佔堆填區整體接收廢物量近4％。環團「綠領行動」獲回收基金撥款推行試驗計劃，為工商廈及物流倉提供一站式回收服務，透過提供機械壓縮包裝膠膜減儲存空間、省運輸成本，及回收廢膠膜出售，省錢又減廢，一年共回收約51公噸包裝膠膜，當中機場空運中心推行5個月已回收約3.7公噸包裝膠膜，按量不單可省1.2萬元垃圾費（垃圾收費明年4月起實施），更透過賣廢膠予回收商獲2200元。

綠領行動表示，外地如歐盟已於去年立法規管運輸及物流包裝，建議政府將膠膜納入即棄塑膠管制計劃，並鼓勵業界回收，以及探討替代物料如蜂巢紙。

明報記者 馬耀森

環署：正訂業界減少包裝指引

環保署回覆查詢稱，隨着日後落實垃圾收費，業界將有更大誘因從源頭減廢，積極提升回收。為協助業界實行減少包裝及包裝管理，署方正為特定行業擬訂《減少包裝及包裝管理實用指引》，就日常營運如何避免使用包裝物料和減少消耗，提供實用貼士和經驗分享，當中亦鼓勵業界使用環保包裝物料取代即棄塑膠、使用多次的耐用包裝，以及回收包裝物料等，以達至可持續包裝管理。

本港工商業每日棄置於堆填區的廢塑膠約1000公噸。綠領行動根據以往推動工商業回收廢塑膠計劃的數據推算，單是物流業普遍使用的包裝膠膜，每日棄置量達432公噸，佔工商業廢物棄置量逾四成，亦佔堆填區整體接收廢物量3.8%（2021年）。

物流業膠膜佔工商業廢料四成

綠領行動2019年展開第一期試驗計劃，為本港工廈提供回收廢塑膠服務，發現包裝膠膜佔整體廢膠約八成，其餘是膠樽、即棄食物容器等，認為應集中回收包裝膠膜。綠領行動去年再獲回收基金資助685萬元，推行「本地工商業廢塑料回收效率提升試驗計劃」，為期30個月，為工商業大廈及物流倉等提供一站式配套，收集包裝膠膜，再交予本地回收商循環再造。

綠領行動轄下負責計劃的綠領同盟有限公司項目經理葉翠雯表示，該計劃由2022年11月開始，至今年9月底有14個物業參加，共回收約51公噸包裝膠膜。她說，由於包裝膠膜佔用空間甚多，遂由瑞典引入小型壓縮機，在源頭將鬆散的膠膜壓縮，大大減少儲存空間。

綠領推計劃 引入壓縮機助業界

機場空運中心今年5月起參與計劃，截至9月底共收集約3.7公噸膠膜。中心參與計劃前，於落貨區存放膠膜，約30平方米地方只可容納約60公斤膠膜。綠領行動為空運中心提供籠車及壓縮機，可將60公斤膠膜壓縮成為佔地約0.36平方米的「膠磚」，等於約兩個行李箱大小。

機場空運中心高級物業及設施經理余奕霆表示，中心約40個租戶均參與計劃，運到的散貨要重新包裝才可登機，其間使用大量膠膜。他說中心本身有回收包裝膠膜，參加計劃後回收量提升約一倍，主要因引入小型壓縮機提升回收效率。

壓縮省運費垃圾費 回收有收入

余說近年網購盛行，每年「十一黃金周」、「雙11」及聖誕等物流量均上升，需要大量空間存放膠膜，若可在源頭壓縮處理，既可節省空間，前線清潔工亦毋須以人手將膠膜捲起，省回不少時間及人力。綠領推算，空運中心由5月至9月底回收的3.7公噸膠膜，在垃圾收費「按袋」收費下，需購買1110個100公升指定袋，以每個11元計，涉及約1.2萬元垃圾費；如將該3.7公噸膠膜壓成磚狀售予回收商，以每公斤0.6元計，可獲約2200多元收入。另外，經壓縮的膠膜亦減少回收商出車次數，空運中心參與計劃後，由每周出車4至5次減至1次，每月節省約8000元運輸費。

機場空運中心租戶新興物流集團董事總經理黎中恒表示，回收膠膜涉及額外成本，若政府提供資助，例如購買每部數萬元的壓縮機，有助鼓勵業界參與回收。葉翠雯說，現時歐盟已有相關法例規管運輸及物流包裝，並定下時間表，到2030年，10%運往歐盟成員國的貨物須採用可重用包裝物料，到2040年增至50%，認為港府亦應探討規管包裝物料。

（城市保育）

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