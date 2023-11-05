東九線落成時間年底公布 林世雄：未知造價 不會天價

林世雄昨在有線電視《有理有得傾》透露，寶達地勢較高、油塘較低，東九龍線寶達至油塘路段會以隧道連接，但路段較長且沒中途站，建隧道令成本上升。被問到成本加幅，林稱沒相關資料，「但唔會天價地貴」，強調決定符合整條路線的成本效益；又說「如果做一條隧道，令整段嘅成本效益奇低，我都唔會推薦」。

駁慈雲山否 明年研究

東九龍線預計在彩虹、順利、順安、秀茂坪和寶達等共設8個站，被問到有市民建議路線接駁至慈雲山的做法是否可行，林世雄稱當局有考慮過，但慈雲山多住宅和學校，不易找到合適走線，待明年詳細規劃時再研究。

粵車南下首階段每日千額

另外，林世雄稱「粵車南下」要港珠澳大橋的自動化停車場完工才推行，而停車場明年建成，屆時會有逾千車位。他提到，駕駛者須預約車位方可「粵車南下」，故現時亦要與內地建立對接系統，以識別入境車輛和安排泊車。現時本港與內地已互認私家車駕駛執照，當局會就審核南下旅客駕照繼續與內地商討，會以簡便、方便駕駛者為基礎。

「粵車南下」第二階段實施後，車輛將可直接駛進本港各地。林世雄說定會向內地駕駛者提供香港駕駛手冊，提醒在港駕駛注意事項。他又稱，「港車北上」至今實施約4個月，當局亦從中總結經驗，認為「我哋右軚車上到去上邊（內地），大家都守秩序」，令當局對「粵車南下」有信心。