會否偕京主教晤見 周守仁：勿視中聯辦「阻礙」

稱京梵都盼互相聆聽

昨午約800人出席彌撒，包括前特首曾蔭權與林鄭月娥、發展局長甯漢豪及公務員事務局長楊何蓓茵等。周守仁今年4月率團訪京5天，其間有中聯辦官員同行，昨被問到李山本月14日起訪港期間會否見中聯辦官員時，周未有正面回應，稱中聯辦官員扮演「積極角色」，外界不應視他們是「阻礙」，又說內地政府有其規格、制度，中聯辦官員有助打通關係，令事情可「順利一點」。

周守仁講道時表示，在梵蒂岡接受任命時，教宗方濟各跟他談及對中國的使命，又說本港天主教會被委託為連接中國教會與普世教會的橋樑角色。周守仁又提到，上帝前人人都是平等被愛，無分性別年紀、宗教信仰、政治或其他取向，包括性小眾，稱教會首先要是生活戰場上的「療傷站」。

會後周守仁被問到如何看待並改善現時中梵關係，他稱自己的工作和使命便是加強溝通，而且要互相聆聽，雙方或會有誤會或假設，但應傾清楚，又說北京和梵蒂岡都希望互相聆聽。他補充，教會亦要學習聆聽，並非單純做訓導的教會。

冀港人多予他人「容許空間」

至於如何為社會療傷，周說2019年修例風波後，社會很多傷口未療癒，現况下只是被「掩蓋」。他認為，指摘他人犯錯很容易，亦應反思自身有否錯，認為爭吵無助療傷，惟「愛可療傷」。他亦回應同樂運動會爭議稱，本港是多元社會，要尊重他人，明白或有市民因活動感不舒服，但希望大家給予他人更多「容許的空間」。