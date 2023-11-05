建築投標指數新高 政府：增成本管理 建造業籲分拆大工程增競爭 工程界倡採新技術

明報記者 李淑瑤

發展局回覆本報稱，為使工務部門準備工務工程項目預算時能獲較準確預算，政府以基本工程計劃下已批出合約的投標價格資料，分別編訂「建築工程投標價格指數」、「屋宇設備投標價格指數」及「土木工程投標價格指數」，並據一籃子特定工料清單項目單價隨時間變化的百分比來計算，以供制定工務工程項目預算參考。

局方：人工物料生產力等影響

局方稱，指數水平和變化反映各工程類別最近中標價格走勢，受多項不同因素影響，包括人工物料價格波動、承建商施工效率及生產力、承建商因應市場預期情况及其荷載力而採的投標策略等。局方又稱，當局及轄下工程部門會密切監察工務工程各項成本的價格趨勢，採取適當措施，以加強工程項目管控及成本管理。

香港建造商會會長林健榮稱，人工和材料近年呈升勢，另亦可能有一種情况是，涉款數十億元以上大型工程因適合投標承建商較少而可能拉高投標價格，形容情况猶如「歸邊」，尤其一些選擇性招標（Selective Tender）僅少數承建商可入選，進一步削弱投標競爭力。林建議政府在可行下將大型工程分拆推出，增加中型承建商參與機會。

測量師稱工人乏新血 效率降

測量師學會會長黃國良表示，工程成本上升涉多項因素，包括建築材料價格上漲，其中以機電物料近年升幅較多；另一因素是缺乏年輕人入行 ，不少建造業工人年逾五旬，未能長時間工作，致生產力和施工效率下降。他又稱通關後不少工人轉赴內地，整個工程市場勞動力減少；移民潮下不少中層離港，工程師、測量師和項目經理等管理人員薪酬近年上升三成；而近來工業意外頻生，保險公司亦調高保險費用。

工程師：多用組裝法料助降價

工程師學會前會長卜國明認為，2022年俄烏戰事起，全球整體原材料如石油等價格上升；隨着未來整體工程量增，建議政府盡早做好資源調配，除輸入外勞增加人手，更應在各方面鼓勵業界使用新技術和新物料以減成本。他舉例，現時愈來愈多政府工程項目使用組裝合成建築法，相信有助未來工程價格下調；如政府什麼都不做，工程價格只會繼續上升。