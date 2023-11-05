共創明「Teen」畢業禮 陳國基：比女兒畢業更激動

多個參與計劃的伙伴、星級導師和支持機構等獲頒獎項，分別約有120名友師及學員獲得嘉許。會上多名學員表演不同項目，包括小提琴、舞蹈、樂隊表演等。

姜濤演唱 盼學員追夢敢於創新

大會邀請歌手姜濤到場演唱，他在台上解釋選唱歌曲《Master Class》的原因，希望學員參與計劃後找到目標並開始追求，又鼓勵學員追夢時要敢於創新，不要自設框架限制自己。

陳國基致辭時稱，欣悉學員參加計劃後進步不少，除性格變得更積極開朗外，更在不同活動中表現自信，他鼓勵學員好好運用學到的知識和技巧，並積極參與校友會日後的活動，並扶持其他學員。

馬會透過其慈善信託基金撥款支持計劃，並邀請逾900學員及友師參觀旗下設施，包括馬醫院、屯門公眾騎術學校、賽馬會滘西洲公眾高爾夫球場等，並推薦25名員工及馬會獎學金得主為友師。另一伙伴機構新鴻基地產執行董事郭基泓表示，集團約有250名員工擔任友師，並舉辦參觀天際100觀景台、九巴車廠等活動。新地稱已有超過230名員工報名擔任第2期計劃的友師。