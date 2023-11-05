明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

共創明「Teen」畢業禮 陳國基：比女兒畢業更激動

【明報專訊】第1期共創明「Teen」計劃昨日舉行畢業禮，負責統籌計劃的政務司長陳國基致辭時，形容心情較自己女兒畢業更加激動，「因為今日有2800名『子女』」畢業，他說第2期計劃的學員名額將增至4000人，擴展至中四學生，並會增加團體活動種類，例如舉辦更多內地學習交流團等。

多個參與計劃的伙伴、星級導師和支持機構等獲頒獎項，分別約有120名友師及學員獲得嘉許。會上多名學員表演不同項目，包括小提琴、舞蹈、樂隊表演等。

姜濤演唱 盼學員追夢敢於創新

大會邀請歌手姜濤到場演唱，他在台上解釋選唱歌曲《Master Class》的原因，希望學員參與計劃後找到目標並開始追求，又鼓勵學員追夢時要敢於創新，不要自設框架限制自己。

陳國基致辭時稱，欣悉學員參加計劃後進步不少，除性格變得更積極開朗外，更在不同活動中表現自信，他鼓勵學員好好運用學到的知識和技巧，並積極參與校友會日後的活動，並扶持其他學員。

馬會透過其慈善信託基金撥款支持計劃，並邀請逾900學員及友師參觀旗下設施，包括馬醫院、屯門公眾騎術學校、賽馬會滘西洲公眾高爾夫球場等，並推薦25名員工及馬會獎學金得主為友師。另一伙伴機構新鴻基地產執行董事郭基泓表示，集團約有250名員工擔任友師，並舉辦參觀天際100觀景台、九巴車廠等活動。新地稱已有超過230名員工報名擔任第2期計劃的友師。

上 / 下一篇新聞