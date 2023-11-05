明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

兩宗的士司機病發自炒 一死一危

【明報專訊】昨有兩宗涉及的士司機懷疑病發自炒的交通意外，一死一危殆。昨凌晨2時許，一輛載客的士駛出長青隧道後，七旬司機懷疑心臟病發暈倒，的士失控撞向路邊石壆。車上兩乘客合力將司機抬出車內，另一駛經的司機亦下車協助急救，昏迷的士司機及後送院搶救，延至清晨不治。

外地乘客合力抬出司機

死者馮永堅，72歲，家住葵涌邨。事發昨凌晨約2時，的士駛出長青隧道後沿行車路第3線往元朗方向行駛，駛至右彎時失控撞向石壆，據悉司機當時疑心臟病發並失去知覺。車上乘客、來自新加坡的吳先生事後表示，他與印度友人來港旅遊，在尖東登上的士，打算回天水圍酒店，最初不覺司機有異樣，對方在行車途中亦沒說不舒服，惟的士駛進隧道時左搖右擺，「感覺有點飄飄的，（車速）沒有很快」。他說的士駛出隧道後先撞左再撞右，自己才意識到司機昏迷，曾嘗試伸手「扶實」駕駛盤，的士逐漸減速並停下，自己與友人合力將司機搬出車外。

有份協助急救的何先生回家時駛經該處，發現的士撞向石壆，司機躺在地上，感覺兩乘客無助，需人協助，遂下車幫忙。他說兩乘客致電報案，惟可能人生路不熟，未能說出準確事發地點，救援人員尚未到場，自己於是接手急救，形容的士司機當時口張開、瞳孔放大，「做咗30幾下（心外壓），但都無反應」。他表示自己任職私人保鏢，考慮到工作需要，年多前在聖約翰救傷隊考取急救牌，自言今次算是學以致用。

警方及消防人員及後到場，昏迷的士司機沒有表面傷痕，被送往仁濟醫院搶救，延至清晨7時38分不治。兩名的士乘客沒有受傷，現場約20米長石壆損毁。新界南總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。

觀塘空載的士撞壆

另外一宗意外發生於昨傍晚6時許，一輛空載的士沿呈祥道駛向觀塘方向，至清麗苑一個左彎時，突失控自炒撞向右壆，的士右邊指揮燈飛脫，右車頭輕微損毀。69歲劉姓男司機昏迷車廂，消防到場協助將司機救出，他沒有表面傷痕，由救護車送瑪嘉烈醫院，情况危殆。的士車輛尾箱放滿膠袋包裹的雜物。現場所見，的士車身損毁輕微，據了解，警方初部調查不排除司機駕車時暈倒後自炒，正調查司機病歷。

上 / 下一篇新聞