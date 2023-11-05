兩宗的士司機病發自炒 一死一危

外地乘客合力抬出司機

死者馮永堅，72歲，家住葵涌邨。事發昨凌晨約2時，的士駛出長青隧道後沿行車路第3線往元朗方向行駛，駛至右彎時失控撞向石壆，據悉司機當時疑心臟病發並失去知覺。車上乘客、來自新加坡的吳先生事後表示，他與印度友人來港旅遊，在尖東登上的士，打算回天水圍酒店，最初不覺司機有異樣，對方在行車途中亦沒說不舒服，惟的士駛進隧道時左搖右擺，「感覺有點飄飄的，（車速）沒有很快」。他說的士駛出隧道後先撞左再撞右，自己才意識到司機昏迷，曾嘗試伸手「扶實」駕駛盤，的士逐漸減速並停下，自己與友人合力將司機搬出車外。

有份協助急救的何先生回家時駛經該處，發現的士撞向石壆，司機躺在地上，感覺兩乘客無助，需人協助，遂下車幫忙。他說兩乘客致電報案，惟可能人生路不熟，未能說出準確事發地點，救援人員尚未到場，自己於是接手急救，形容的士司機當時口張開、瞳孔放大，「做咗30幾下（心外壓），但都無反應」。他表示自己任職私人保鏢，考慮到工作需要，年多前在聖約翰救傷隊考取急救牌，自言今次算是學以致用。

警方及消防人員及後到場，昏迷的士司機沒有表面傷痕，被送往仁濟醫院搶救，延至清晨7時38分不治。兩名的士乘客沒有受傷，現場約20米長石壆損毁。新界南總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。

觀塘空載的士撞壆

另外一宗意外發生於昨傍晚6時許，一輛空載的士沿呈祥道駛向觀塘方向，至清麗苑一個左彎時，突失控自炒撞向右壆，的士右邊指揮燈飛脫，右車頭輕微損毀。69歲劉姓男司機昏迷車廂，消防到場協助將司機救出，他沒有表面傷痕，由救護車送瑪嘉烈醫院，情况危殆。的士車輛尾箱放滿膠袋包裹的雜物。現場所見，的士車身損毁輕微，據了解，警方初部調查不排除司機駕車時暈倒後自炒，正調查司機病歷。