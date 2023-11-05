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熊貓電影節 包括周冠威短片取消放映

【明報專訊】熊貓國際電影節上月26日公布，以「部分影片放映質素欠理想」為由，取消「他們的短篇作品2」兩場節目放映，其中包括導演周冠威2003年拍攝的短片《念》。主辦方昨回應稱，取消放映的作品均獲電檢處批准，強調無涵蓋敏感題材，僅因部分作品聲畫或質素「過不了自己嗰關」，「無理由收錢讓觀眾觀賞」，故取消放映。

主辦方指部分作品聲畫質不佳

根據節目時間表，原定上周五（3日）及下周六（18日）放映「他們的短篇作品2」兩場節目，除《念》，亦包括何爵天《不義》及曾慶宏《斯悅》等8套作品，並安排周冠威和陳詠燊等導演分享。《念》講述剛出獄的父親，與隔別12年的女兒重聚，惟妻子已逝，兩父女如何打破隔閡。該片曾於2006年第二屆熊貓國際電影節焦點導演節目放映。

主辦方昨回覆查詢稱並非資助團體，只是電影愛好者自資讓觀眾重溫，及讓年輕人接觸昔日作品，內容涵蓋親情、成長及夢想等。

主辦方稱在戲院試映時，有別於在電腦瀏覽，發現部分質素未如理想，加上相關導演未有備份，而部分涉版權問題無法放映，故取消相關場次，料約50名觀眾受影響，已分別由影院或主辦方陸續安排退款，期望坊間不會有其他揣測或誤會。

周冠威：不論是次取消原因

社會充滿自我審查壓力

周冠威昨回覆表示，早前亦是被主辦方通知，以「部分影片放映質素欠理想」為由取消放映；又稱不論是次取消有否其他原因，社會確實充滿自我審查壓力，惟他「不被所困」，「要知道恐懼的不是我，恐懼的是散播恐懼的那些人」。

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