李家超回應制裁：妨礙司法公正 林定國：美國如胖虎 中國不是大雄

特區政府及司法機構等日前已就提案分別發聲明譴責。被點名列入制裁名單的律政司長林定國昨在商台節目回應稱，面對制裁他不會害怕，指司法人員會繼續堅守法治環境。林定國又形容美國是卡通片《哆啦A夢》中的「胖虎」，形容是「死性不改，本性難移」，又稱自己及中國人並非「大雄」，不會害怕及甘於被欺負。本身已被列入美國制裁名單的政務司長陳國基接受《文匯報》訪問則批評美方「以卑鄙的手法威脅香港法官」，不擇手段企圖推翻、改變香港的司法制度。

團體美領館抗議

另外，多個建制團體昨今兩日到美國駐港總領事館門外抗議，表達對制裁提案的不滿。港島聯及「香港建設力量」等代表昨分別到美領館抗議，指美國部分反華議員意圖干預香港事務，破壞法治。基本法委員會前副主任譚惠珠接受向傳媒表示，本港有獨立司法權和終審權，強調法官判案只基於法律、法理和證據。