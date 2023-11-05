林定國：23條需與國安法一致 包括保釋審訊安排 稱指定法官「合適做法」

林定國在昨播出的now新聞節目《大鳴大放》稱，2003年23條立法距今已經20年，是次立法需與時並進，但「不會說是否加辣」。林定國稱，終審法院已就國安法相關案例說明，如保釋安排，不止適用於國安法所訂下的4項罪行，而同樣適用於其他危害國安的刑事罪行。他又說，由於23條與國安法在程序或體系上需有一致性，故相信23條同樣會以指定法官方式審理，他認為亦是合適做法。

諮詢方式時間未定

稱不會犧牲人權自由

他昨在商台《政經星期六》提到23條的諮詢方式及時間未有定案，着社會要有耐性，當局會適時公布。被問及會否參考英國國安法中，當局在合理懷疑下可限制未被起訴疑犯的活動，林定國形容英國條例「辣到不得了」，「參考是要參考，而非抄襲」，他稱不會犧牲《基本法》保障的人權自由，會集思廣益以找適合本港道路。

《港區國安法》列明，除非法官有充足理由相信疑犯或被告不會繼續實施危害國安行為，否則不准保釋，律政司長亦可基於保護國家機密等，指示相關訴訟毋須陪審團審理，改由3名法官組成「審判庭」審理；而2003年23條立法草案則未有指定法官的安排，但指明個別罪行可由陪審團審訊。（見表）

葉劉淑儀表示，她主理23條立法時未有訂下執法的《實務細則》，如國安法43條實施細則，當時也無指定的國安法官、檢察官及在警隊設立國安處。她認為既然23條需禁止的罪行同是國安罪行，國安法提及的調查、檢控及法院審訊安排應同樣適用。

另一前保安局長、立法會保安事務委員會成員黎棟國表示，國安法的法律地位較本地法律高，若兩者不協調，將以國安法為基準，故認為林定國說法「正路」。至於坊間認為陪審團制度較有保障，黎認為將來23條可保留國安法做法，即在特定情况下改由3名法官的「審判庭」審理，認為以書面形式交代控罪成立的考慮因素等，透明度較陪審團高。

兩律師會稱待條文公布後研究

律師會長陳澤銘昨稱，現階段不宜評論個別條文應如何訂定，將在政府相關立法工作正式展開後，或在相關草案公布後作全面及詳細研究。大律師公會亦稱，會在政府公布相關條文後展開研究，希望盡力提供意見。