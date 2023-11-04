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港聞

港聞二

彩福邨16歲少年墮樓亡

【明報專訊】16歲中五男生昨凌晨疑從牛頭角彩福邨彩和樓天台墮下，倒臥平台，昏迷送往聯合醫院，經搶救後不治。警方初步相信事主獨自搭升降機到頂樓，在場沒檢獲遺書，案件列作自殺。

據悉16歲死者姓江，就讀中五，與祖母居於彩和樓，其父母離異，已經分別移居廣州及失去聯絡。

另一15歲男生仰藥獲救

另外，一名15歲男生疑在沙田碩門邨新碩樓家中服藥企圖自殺，其母昨午4時許發現及報警。警員到場發現事主暈倒客廳，身旁有懷疑藥物及包裝。事主半清醒，被送往威爾斯親王醫院救治，警方在場沒檢獲遺書，案件列作企圖自殺。據悉事主有情緒病紀錄，至昨晚無生命危險。

教育局回覆稱，對近日多宗懷疑學童自殺事件感到十分難過，會協助學校加強推廣學生精神健康，鼓勵學校及早識別及支援有精神健康需要及有自殺風險的學生；教師宜從不同渠道，包括觀察學生日常表現、留意學生的作文或周記、了解同學間於社交網絡發放的信息、與家長溝通等，及早識別有精神健康需要的學生，作出合適回應。就16歲男生懷疑自殺身亡，教育局已即時向有關學校提供支援，學校已啟動危機處理小組。

防止自殺求助熱線

▓生命熱線：2382 0000

▓社會福利署：2343 2255

▓明愛向晴軒：18288

▓人生熱線：8100 8012

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