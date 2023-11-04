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港聞

港聞二

藏槍彈上訴獲減刑 銀行經理出獄

【明報專訊】銀行經理於2020年被揭發在元朗住所內，管有一支手槍及390發子彈，他承認無牌管有槍械或彈藥罪，在高院判監8年，其後不服刑期上訴得直，獲減刑至監禁4年8個月。上訴庭頒下書面判辭指本案不屬非常嚴重，應下調量刑起點，考慮到上訴人尚餘刑期接近上訴後所得減刑，批准他即時獲釋。

上訴人陳立明（現年40歲）案發時在銀行任職強積金經理。他承認於2020年6月9日在洪水橋石埗村富祐居住所內，無牌管有一支設計作可發射9發19毫米口徑子彈的手槍及390發子彈，高院法官李素蘭早前判他監禁8年。

是次上訴由署理首席法官麥機智及上訴庭法官薛偉成審理，判辭提及無牌管有槍械或彈藥罪最高可判囚14年，本案則以12年監禁為量刑起點。上訴人過去沒有刑事定罪紀錄，他管有的手槍並無用過，子彈仍放在原有包裝內，兩者均收妥在夾萬裏面，需要鎖匙才能開啟，沒證據顯示上訴人攜帶槍械到公眾地方。

上訴庭稱案件不屬非常嚴重

上訴庭表示，控方沒有證據證明上訴人額外購買槍械組件，足以組裝成為另一支槍使用，且上訴人熱愛自行裝嵌手槍，難以指出他輸入槍械組件構成加刑因素。本案程度不屬非常嚴重，李官或未恰當考慮本案情節，而將量刑起點定在12年，上訴庭認為量刑起點應不超過7年，就他認罪再減刑至4年8個月。

【案件編號：CACC32/22】

相關字詞﹕上訴得直 減刑 子彈 手槍 無牌管有槍械

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