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港聞

港聞二

解釋煞停加沙危機講座 恒大：收大量強烈意見

【明報專訊】香港恒生大學日前煞停一場以「加沙人道主義危機」為主題的講座。早前稱有本地猶太人擬擾亂講座的講者、中大文化及宗教研究系副教授James Frankel（圖）向本報稱，收到恒大電郵致歉，並引述校方稱因收到校外十分強烈意見及出乎意料的情况，因而措手不及，經內部討論後認為並非適當時候舉辦講座。恒大向本報確認講座前「接獲大量強烈的意見」，現時並非舉辦有關講座的最佳時機。

非最佳時機 尊重言論自由

恒生大學發言人回覆本報表示，講座前「接獲大量強烈的意見」，經相關部門討論，認為現時並非舉辦講座的最佳時機，以免引致對立、紛爭和混亂。校方強調，該校一向尊重學術和言論自由，並致力保障校園安全。

本身是猶太人並信奉伊斯蘭教、2014年來港的Frankel向本報稱，講座原意是講解以巴衝突的歷史背景，並釐清當下衝突並非宗教事宜，雙方人命都受到影響。至於講座前收到信息稱本地猶太人組織計劃滋擾活動，他說在講座前一日收到猶太組織的群組信息，稱不滿講座並準備動員。他補充，不知道恒大收到的強烈意見來自誰。

稱收致歉 講者對校方失望

Frankel又說，對恒大反應及立場感到意外及失望，因為期望學術機構會捍衛學術自由及公開討論，尤其是涉全球重要議題，強調講座本身沒有政治目的。他質疑事件有違言論自由，更甚是北京官方立場是支持巴勒斯坦人權利，反問「為何不推廣對當下危機的認知及知識？」

有關講座原定上月30日舉行，由校內一群恒大非華語及少數族裔學生成立的學生主導計劃EM-Power舉辦。EM-Power於講座舉辦當日早上在社交平台表示，講座因應「不可預見的情况」需延期至另行通知。

相關字詞﹕以巴衝突

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