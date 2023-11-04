九市速遞：廣東平均月薪9100 按年增5.8% 深圳1.23萬元最高

《報告》指出，珠三角地區平均月薪相對較高，當中領先的是深圳的1.23萬元和廣州的1.13萬元，之後是珠海的9300元和佛山的9000元。緊隨其後的是中山（8100元）、東莞（7600元）、湛江（7300元）、韶關（7100元）和汕頭（7000元）。從行業來看，平均月薪最高的金融業達2.14萬元，第二是互聯網、軟件、IT服務和資訊傳輸業的1.58萬元，第三是電力、熱力、燃氣及水生產和供應業的1.27萬元。

工資增幅方面，與去年相比，深圳仍位列廣東第一，增長7.2%，增幅按年提高0.7個百分點。其次是廣州（6.4%）、珠海（6.3%）、佛山（6.5%）、東莞（6.7%），中山、韶關增幅均為約5%，湛江、汕頭則不足4%。同時，製造業工資增幅明顯提升，汽車製造業、電子商務業和裝置製造業平均薪酬按年增幅分別是8.3%、8%、7.8%。