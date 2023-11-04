體育園被指電線槽不達標 政府：供應商有檢測證明

翻查資料，啟德體育園目標明年啟用，預計2025年全運會香港區部分賽事將在園內舉行。文體旅局與啟德體育園均表示，相關鍍鋅電線槽物料須符合建築署的建築物一般規格即G275標準。

會隨機抽驗 不礙完工日期

體育園表示，有關物料送到工地時，承建商有按既定程序檢收；會隨機抽取3個供應商在工地的鍍鋅電線槽，交由香港認可實驗室檢測，並向政府提交檢測結果，再因應檢測結果按合約程序向供應商跟進及妥善處理。文體旅局稱，會確保相關物料應符合品質標準要求。

翻查資料，G275標準即每平方米的電線槽表面要有最少275克鍍鋅塗層。香港01昨日報道，以政府認可的換算方程式計算，鍍鋅層厚度要有20微米、誤差範圍為正負7微米，該媒體數月前入工地現場用儀器測量，發現其中一家供應商電線槽鍍鋅層厚度只有0至5.2微米；另一家厚度2至7微米；其餘一家大部分合格。

體育園亦稱，G275標準主要與鍍層重量有關，須於實驗室進行「鍍層重量測試」（coating mass test），才能準確檢測鍍層重量。

翻查資料，啟德體育園2019年起施工，建造工程造價預計約319億元，包括1個可容納約5萬名觀眾的多用途主場館、1個可容納約5000名觀眾的公眾運動場、1個室內體育館及總樓面面積約5.7萬平方米的零售、餐飲設施。