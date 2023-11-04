物管操守守則生效 定採購保存帳目責任

該份昨日生效的操守守則共9頁，涵蓋持牌物管公司多個範疇責任，包括釐定管理開支、保存帳目、開立和維持銀行戶口、特別基金設立、採購安排、經理人辭職、經理人委任結束後的責任、業主之間通訊等。

存6年單據 採購逾20萬須招標

其中帳目方面，持牌物管公司須備存財務紀錄及相關單據最少6年、按規定擬備收支概算表及資產負債表，於物業顯眼處展示副本；同時亦按規定准許業主查閱帳簿或帳項紀錄。

採購方面，除非在可豁免招標情况下，任何物品或服務的價值超過或相當可能超過20萬元，物管公司須招標。另外，物管公司亦須設立並維持一項特別基金，以備支付並非預期每年都要支付的款項。

根據該守則，持牌人不會僅因違反守則條文招致法律責任，但紀律聆訊中，違反守則的證明可作為確立或否定爭議事宜的依據。

物監局主席黃江天表示，物管公司及從業員持專業牌照，協助業主依循相關規定行事是專業服務的一部分，守則旨提供物管業界實務指引，以協助業主依循《建築物管理條例》行事。