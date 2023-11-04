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港聞二

多國酒商聚「美酒展」 買家賣家盼識內地市場

【明報專訊】第15屆「香港國際美酒展」昨起一連3日在會展舉行，逾500間來自17個國家或地區的參展商售賣酒類和提供相關服務，業界人士和買家可在首兩天入場參觀採購，最後一天開放讓市民憑票入場。各地酒類商會、政府機構等為美酒展組織11個展團，推廣來自德國、意大利、日本岐阜和內地四川等地的特色美酒。參展商多期望藉展覽認識潛在客戶、拓展生意。有買家冀入場尋找合適酒類，同時了解酒業發展趨勢。

最後一天開放公眾購票入場

昨有不少買家到英國香檳品牌Angel Champagne攤位試酒，其亞洲公司工作人員張先生表示，今年剛在港成立分公司，日後會以香港為中心往其他地方發貨，欲透過展覽為契機正式進軍亞洲市場。張提及開場一個多小時「忙到嗓子都啞了」，冀能與「靠譜、合拍」的酒商有長期合作。

日本長野縣首次參加美酒展，共12間酒廠參展，其中一間為春日酒造株式會社，職員Jason稱酒廠的「井乃頭純米酒」有百年歷史，酒精濃度雖有15%但酒精味不濃；另一款米酒「龍游」以酒廠種植的無農藥米釀製，果味較濃，更適合港人口味。Jason提到，今年參展主要為招攬客戶，預計之後出口營業額達約25萬港元。澳洲漫山酒莊亞洲區品牌經理Yan說，今年參展主要為拓展香港市場，同時認識內地、新加坡和越南等地進口商。

從事服務行業的胡先生昨從珠海來港，12時入場品酒。除希望物色合適酒類外，他亦期望多認識中國酒類市場趨勢，增加日後與客戶的聊天話題。

葡萄酒出口首9月升四成

貿發局副總裁張淑芬提到，今年1至9月香港葡萄酒出口總值23.5億元，較去年同期增41.6%。張稱，舉辦美酒展等活動能協助業界聯繫本地及海外酒商和分銷商；而最後一天開放予公衆，則可便利業界測試亞洲市場口味。公衆門票現場售200元，市民亦可於網上平台以99元優惠價購票。

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