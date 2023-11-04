接投訴只列「表達不滿」 警方被裁失職 警方：原只當「服務要求」 官：「投訴」應以一般字義詮釋

事主一度向監警投訴 兩月後改列「須匯報」

申請人為Lam Sze Chun，答辯人為警務處長及監警會。判辭稱，申請人2021年3月就電腦疑遭入侵到灣仔警署報案，其後得知結案，認為警方沒妥善調查，於4月向投訴警察課投訴涉案警長，並要求重啟調查。他一度口頭表示投訴欲以「表達不滿機制」處理，投訴警察課沒歸類為「須匯報」投訴。申請人不滿投訴警察課沒跟進，9月要求監警會介入，惟監警會無權處理不屬「須匯報」投訴。至11月，該宗投訴改列「須匯報」。

判辭提及，投訴警察課2015年成立「表達不滿機制」，旨在提供額外方法處理投訴，適用於瑣碎事宜。投訴警察課接到投訴後，會分為「須匯報」個案與否，投訴人亦可選擇循表達不滿機制處理，則不會成為正式或須匯報的投訴。本案申請人曾向投訴警察課稱警長沒通知他案件完結，他重申只想覆檢案件，擔心刑事偵緝人員查案後隱瞞，取得資料買股票，因此投訴。

法官在判辭表示，若有動物外貌、步姿和叫聲均似鴨子，可推論牠是鴨子，故如本案申請人交表等應是投訴；但答辯方反駁，有關投訴曾被視為「服務要求」。法官認為，投訴服務欠佳和要求彌補，兩者無衝突；「投訴」應以一般字義詮釋。法官同意申請方稱，警務處長沒將投訴歸類為「須匯報」，屬於不合理、法律上犯錯，且處長未有盡責向申請人解釋個案進度。

監警轉達投訴信予警方 官指申請人沒授權

法官亦認同申請方所指，警方的表達不滿機制構成越權，有違《監警會條例》，令投訴未能依例分類，或需交由立法機關就機制修改條例，以符法律基礎。至於申請人指稱，監警會收取他的3封投訴信後曾轉達予投訴警察課，違反《私隱條例》，法官認為申請人沒授權同意，監警會毋須此舉也能要求投訴警察課跟進。

【案件編號：HCAL 133/22】