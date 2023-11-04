「毋須跟別人」 孫玉菡：港深同搶人才或掀匯聚效應

孫玉菡昨日出席港台《千禧年代》時表示，有留意到深圳同樣推出「搶人才」計劃，認為不出奇，因整個大灣區都需要人才。他又說，香港毗鄰深圳，相信一起搶人才，可能出現匯聚效應。

深圳的人才政策提出，為人才配租或配售「保障性住房」，又或發放租房補貼；保障子女申請轉入義務教育階段學校就讀等。孫玉菡說：「香港我又覺得唔需要一定要學人哋啲搶人才嘅優惠方法」，他認為每個大城市都是根據其吸引力及需求吸引外來人才，本港有自由社會、制度、教育資源及發展機遇。他直言不打算提供房屋津貼，指本港房屋資源短缺，需先照顧本地居民，但部分行業如創科有提供少數的人才公寓。

新一份《施政報告》提及一系列支援照顧者措施，但有團體反映目前成年弱智人士宿舍輪候時間長達12年。孫玉菡承認「目前確係需要等候」，但未來會在公營房屋建設中預留等於總樓面面積的5%作社福設施，並在合適地方再建社福大樓，故長遠供應會增加。他亦稱政府會盡可能找地方興建新宿舍，但因特殊宿舍對防火和通達等要求較高，故覓地有困難。

指貧窮線有不足 盼年底有新量度

最低工資方面，孫稱最低工資委員會已在上月底向特首提交檢討報告，政府目標在6個月內研究和決定未來路向。他透露，內容提及檢討周期及有關改變形式等。另外，他提及貧窮線有很多不足之處，希望今年底或明年初會有新的量度方法和框架推出。