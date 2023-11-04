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港聞

港聞二

張竹君來電 王詩雅稱「點信你哋」促證身分

【明報專訊】「榮源茶行」太子女王詩雅涉嫌去年初隱瞞行蹤一案，她上周二於九龍城法院大樓門前跌倒受傷，至昨日才能出庭繼續自辯。王供稱，案發時她收到多名自稱衛生署人員來電，他們都不願透露姓名；張竹君曾來電，被告要求張核實身分，張反問「點解唔信我喺職員？」被告遂指「噚日講完轉頭話畀傳媒知」、「我嘅confirm number（確診編號）都係傳媒同我講，咁點樣信你哋話係就係？」

被告王詩雅（現年38歲）昨由同行女律師攙扶下進出法庭。她自辯稱，2022年1月6日她在竹篙灣檢疫中心隔離期間，收到逾30通來電，當中有十多通來電由自稱衛生署人員打來，對方全不願透露姓名，另有部分來電屬於傳媒。

王說，同日張竹君來電，她要求張核實身分，指「噚日講完轉頭話畀媒體知，今朝傳媒仲講出我嘅confirm number（確診編號）」，並指無法相信自稱衛生署人員的人。張回應「幫你了解，遲啲覆你」，要求王先回答有關生日宴事宜。

被問有否高官赴宴　王：識嘅講晒

張曾提問生日宴有否高官到場，王反問高官定義是什麼，張指「政府主要官員」，王回答「講嘅已經講晒，其他嘢問主人家，我見到又識嘅已經講晒」。

王稱，翌日被送往北大嶼山醫院後，仍有不少自稱衛生署人員來電，提問相若。王於庭上整合通話內容，指有衛生署人員要求以傳真方式提供證明行蹤的文件，她反問如何在負壓病房使用傳真。王庭上形容病房是「有入無出」時，辯方大律師回應「吓？」王解釋指病人未得醫生批准下不得擅離。

王續稱，她曾向衛生署人員交代，當日她在IFC買禮物後坐的士前往一個她不清楚地址的地方，需用手機搜尋才能回答是干諾道西155號；衛生署人員問她附近有何地標，王稱她之前沒來過，用Google Map搜尋後回答附近是高樂花園。王又指她下車後由朋友迎接，其後該朋友介紹客人幫她買茶葉，她逗留0.5至1小時後離開，再乘的士去生日宴。審訊下周三續。

【案件編號：KCS 17697-9、17701/22】

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