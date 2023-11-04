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港聞

港聞二

增至15人疑打「消脂針」出事 「渼生堂」疑涉案

【明報專訊】多名市民稱​早前接受​有減肥功效的溶脂注射服務，其後出現皮疹、硬塊和膿腫。衛生防護中心昨日公布，懷疑膿腫分枝桿菌的感染群組增至累計15名女子，多一間美容中心「渼生堂」懷疑涉案。據悉，警方繼周三起一連兩日拘捕兩人，昨再通緝兩人，包括一名林姓女子及一名26歲歐姓女子，後者是「女悅醫美」美容中心主任，有患者稱認出她曾進行注射服務，惟她並非註冊醫生，僅負責轉介客戶到荔枝角和太子的美容中心接受注射服務。

多通緝兩人　包括「女悅醫美」主任

繼5名女子日前稱今年中曾光顧荔枝角「女悅醫美」、接受溶脂注射服務出現感染後，衛生防護中心昨指，透過個案追蹤聯絡另外7名介乎23至37歲的女士，曾到「女悅醫美」、「GALS GLAM BEAUTY 」、「GALS GLAM」位於荔枝角的兩個處所，稱同樣接受相關服務後感染，全部人情况穩定。截至昨午，中心接獲7宗查詢，3名介乎25至32歲的女士亦表示接受注射後出現病徵。

中心呼籲，任何人曾光顧荔枝角「女悅醫美（GALS GLAM BEAUTY）」、「女悅醫美（GALS GLAM）」、及「渼生堂（CHING'S BEAUTY）」3處所，及經Instagram「90s__beautygirls」、「galsglam.beauty」和「beauty_hklady」3個帳號聯絡並接受相關注射後，懷疑出現相關症狀，盡快求醫及聯絡中心。本報昨已無法搜尋前述3個IG帳號。

警方周三起一連兩日行動，拘捕27歲蔡華欣，涉嫌「非法販賣第一部毒藥」及「銷售/擁有未註冊的藥品」，她獲准以2000元保釋，明年2月到旺角警署報到；另在荔枝角安泰工業大廈一單位的美容中心拘捕36歲女子黃靜靜。警方在現場分別檢獲美容用品，包括多瓶用作麻醉劑「利多卡因」及600多個儲存「脂肪分解溶液」空瓶等。

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