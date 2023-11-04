4年13帖文撐港獨 留日生囚兩月 官：言辭未掀熱議 惟會令無知者潛移默化

國安法以來 煽動罪刑期最低一案

被告袁靜婷（23歲）於日本某大學法學院修讀政治及經濟科，現為二年級生，有親友聞判後啜泣。她承認在facebook和Instagram帳號發布共13則煽動帖文，談及「恐怖組織共產黨」等，並貼出含「光時」口號海報的照片。涉案帖文中，有11個是被告身處日本期間發布。

總裁判官蘇惠德昨於西九龍裁判法院判刑時表示，被告在網上發布煽動帖文，具一定持續性和永久性；其fb帳戶有473個朋友，IG帳戶有657人追蹤，涉案大部分帖文為公眾可閱的「地球post」，代表對象不限於持相關主張的人。蘇官提到，其中一則宣揚港獨的帖文包含日文，香港境內能閱讀日文的人都可接觸到。

官指多數「地球post」 1含日文

辯方早前求情稱，被告「大頭相」寫有煽動字眼只是近乎自戀和對法律無知，非明知故犯。蘇官接納被告發帖的原創性不大，內容流於口號式，沒引起激烈討論，加上她發帖頻率不算高，罪責較同類案件輕。不過蘇官強調，本案發生於2018年9月至2023年3月，「被告罪責並非局限於發帖的一瞬間」，而是她有權刪帖卻沒這樣做；即使她起初法律無知，但在同類煽動案開始檢控後仍沒刪帖。蘇官以3個月為量刑起點，被告獲三分之一認罪扣減，最終判囚兩個月。

【案件編號：WKCC 2602/23】