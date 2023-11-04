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港聞

港聞二

販運300公斤可卡因洗錢 中年漢囚38.5年

【明報專訊】警方4年前在古洞金錢南路當場拘捕3名正搬運毒品男子，並從貨車和一單位搜出逾300公斤、市值逾3億元的可卡因。3人昨就販毒等罪在高等法院判刑，涉販運逾300公斤毒品的男子判監38.5年，餘下兩人分別囚近18年和12年。

被告依次為鄧朝升（47歲）、黃祖汗（46歲）及關崇輝（38歲）。首被告經審訊後，被裁定兩項販毒罪及一項洗黑錢罪成；次被告承認一項販毒和一項洗黑錢罪；第三被告承認一項製毒罪。

另兩被告一囚18年一囚12年

案情指出，警方2019年2月25日埋伏在金錢南路匯駿山莊外，看見3名被告從輕型貨車卸下數個有一定重量的行李袋，首被告站在駕駛座旁，其餘兩被告站在貨車旁。

警員表明身分後截獲3人，在車上搜出逾129公斤可卡因，亦在首被告背包內找到匯駿山莊某單位鎖匙，單位的可卡因重逾180公斤。此外，調查發現首被告和次被告分別清洗274萬和172萬元犯罪得益。

法官判刑時同意辯方求情稱，本案毒品數量雖多，但不需判首被告終身監禁。考慮到他管有單位鎖匙和貨車，角色不止運送，兩項販毒罪判監35年，洗黑錢罪判監3.5年，分期執行，共囚38.5年。次被告判監17年11個半月。第三被告容許單位存放毒品和製毒工具，判監12年。

【案件編號：HCCC 177-8/21】

相關字詞﹕高等法院 洗黑錢 販運危險藥物 可卡因 上水

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