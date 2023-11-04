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港聞二

謀殺泰龍案 和勝和前成員：多頭目商量勿斬重要部位

【明報專訊】黑幫新義安頭目「泰龍」李泰龍涉為手下出頭傷及和勝和頭目「紋身忠」梁國忠，2009年在尖東九龍香格里拉酒店外被報復斬死。被指為涉案主腦的梁國忠潛逃10年後自首，他否認謀殺罪昨在高院續審。和勝和前成員供稱，他的大佬「五筒」案發前告知「一陣去斬泰龍」，叫他「睇水」並會給他報酬。

被告梁國忠（現54歲）被控2009年8月4日謀殺李泰龍（終年41歲）。控方傳召和勝和前成員林家俊（原名）以特赦證人身分於屏風後作供，法庭頒布的匿名令不准披露原名以外資料。庭上透露，林2009年後退出黑社會，於2011年另一審訊獲免起訴指證他人。

林家俊作供憶述，約12歲加入大角嘴和勝和，「五筒」吳奕彤為林的「大佬」。林家俊被稱為「阿B」，曾售賣盜版光碟和販毒，亦在通州街為賭檔把風。被告有份負責管理該賭檔，每周會去賭檔約四五晚並與各人打招呼。

收令「有嘢搞」 始知斬泰龍

林家俊稱，案發當日賭檔被人「冚咗」，「五筒」致電予他稱「有嘢搞」，林遂與對方前往樂群街公園，見到多名和勝和頭目商量行動。林聽到「貓仔」吩咐勿斬頭頸，被告則說「唔好斬啲重要部位」，「蘇啟」及「五筒」聽罷點頭；「貓仔」指令「江仔」要「把住個位」。

林續說，獲悉眾人「一陣去斬泰龍」，他負責把風，又稱許久之前泰龍和被告曾爭執，泰龍以玻璃樽插中被告頸項，林隨即被指派找泰龍但不果。事發當晚，被告電話響起後下令林和眾人「行！」他們分批乘車到尖東等候，林聽到響胎聲後，一輛七人車駛往香格里拉酒店。審訊下周一續。

【案件編號：HCCC252/20】

相關字詞﹕高等法院 紋身忠 謀殺罪 泰龍被殺案

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