港府譴責美「制裁提案」 外交部公署：無底線霸權

司法機構：譴責向司法人員施壓

港府發言人昨回應制裁法案稱，維護國家安全屬本港內部事務，《國安法》讓市民生活和經濟活動迅速回復正常，指摘美國政客置若罔聞，「其拙劣政治戲碼和卑劣用心昭然若揭」，對此作出強烈譴責。司法機構亦發聲明，強烈譴責任何向法官和司法人員施以不當壓力的企圖。

外交部駐港特派員公署發言人則稱，美國個別無良政客「公然叫囂」制裁法官等履職盡責的特區人員，充分暴露其「毫無底線的霸權行徑」和「亂港禍港的卑劣用心」，要求有關者立即停止干預香港事務及中國內政。

大律師公會強烈譴責制裁，強調對法官充滿信心，會繼續不考慮政治，一如既往地獨立運作。

提案者：撐喜愛自由港人

參與提案的美國眾議院外交事務委員會印太小組委員會主席金映玉（Kim Young）表示，壹傳媒創辦人黎智英案件反映北京正透過國安法控制香港，提案是為支持喜愛自由的港人，要求違反人權的官員問責。

另一提案人民主黨默克利（Jeff Merkley）稱，會繼續替港人對抗威權制度的壓迫而發聲及行動，包括制裁明目張膽漠視對港人的承諾、各國際條約要求的中國或香港官員。