葉劉今主禮同運會開幕 周浩鼎：尊重個人選擇

多國領事出席 警確保秩序

據了解，今日開幕禮除主禮嘉賓葉太外，亦有多國領事出席；另警方未留意到會有人示威，但可能會有不同意見團體到場派傳單，會部署適當警力，安排軍裝和便裝警到場，確保公共安全同秩序。

民建聯昨在政府總部外發表宣言，對舉辦同運會感憂慮及無奈，認為活動具爭議，嚴重影響社會價值觀及家庭結構。

周浩鼎稱，社區內不少家長、教師及宗教團體對舉辦同運會感到不安，他強調尊重不同性傾向，但擔憂有關活動動搖一男一女婚姻制度及家庭核心價值，呼籲政府增加資源，加強宣傳教育。

對於葉太作為同運會主禮嘉賓，周稱絕對尊重個人選擇。被問民建聯是否反對所有宣傳或包容同志的活動，他稱視乎活動性質而定，例如是否具爭議，不能「一刀切」。

何君堯函特首促防不良意識 未提葉太

何君堯昨去信特首李家超，稱日前與其他議員在立法會接獲一群愛國愛港市民的請願信，認同信中稱同運會大肆鼓吹LGBTQ+運動，推動同性婚姻合法化、有違《國安法》等意見，又說對同運會在港開幕感遺憾，促請李家超提防不良意識滲透本港，特別是「軟對抗」行為。信中未有提及葉太為同運會主禮一事。本報昨向何查詢，截稿前未有回應。

政府發言人昨回覆查詢稱，任何在港進行的活動均不得違反本港法律，如出現違法行為，無論關乎一般罪行、犯罪或危害國家安全的行為，執法部門都會採取行動。

同運會將於伊利沙伯體育館舉行開幕禮。文化體育及旅遊局長楊潤雄昨於東莞回應傳媒提問稱，香港是多元社會，在不同事情上大家都會有不同看法。同運會是民間舉辦的活動，若要利用政府場地，當局會根據一貫做法，讓他們申請租借，而這次活動大致屬於私人活動。

楊潤雄：港是多元社會 同運會盼勿政治化

同運會聯席主席林敏蕙昨於商台《在晴朗的一天出發》強調，同運會不是政治組織，無任何政治目的，主辦方只希望舉辦多元共融的體育藝文節目，讓世界在經過數年疫情後，看到香港有活力及生命力的一面。

對於葉太因擔任主禮嘉賓而受批評，林感謝她不離不棄，並透露2016年曾收到逾120封來自不同人及機構支持香港申辦同樂會的信件，葉太亦有份撰寫，「成條路一路走過嚟，葉太都係好支持」。她又重申，同樂會非政治活動，希望社會不要政治化。