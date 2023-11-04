「青木堂中醫」駱駝漆分店結業稱被迫 地署：違契已獲糾正

地署稱9單位違契 5到期未糾正1釘契

地政總署昨日回覆查詢稱，九龍東區地政處因應投訴調查，今年1至10月向觀塘駱駝漆大廈第3座涉違反地契用途限制的9個單位發警告信，要求業主在指定時限內糾正違契用途。署方稱，包括「青木堂中醫」在內的3宗違契事項已獲糾正；至於5宗在限期後仍未糾正的個案中，其中1宗的警告信已送交土地註冊處「釘契」，另外4宗的警告信亦將送交土地註冊處；餘下1宗個案正按既定程序跟進。

地政總署稱，就工廈違契更改用途一直按「風險為本」原則執管，並非針對個別行業；今年截至9月，署方就工廈證實違契而發出警告信的個案有365宗，把違契警告信送交土地註冊處的個案有131宗。

負責人：好多診所續營 係我哋中

自稱「烈大夫」的「青木堂中醫」負責人張懷烈稱，地政總署曾派員巡查兩三次，8月底「最後通牒」前後，仍有職員到店內拍照，證明其已遷出。張稱，由通知到遷出只有兩三星期時間，「好多嘢都未準備到」，要裝修新址及重新安排病人，損失逾百萬元，現時青木堂已遷至鄰近大廈繼續應診。他說：「我知駱駝漆有好多中西醫診所繼續營運當中，就只係我哋中咗，可能係流年不利。」

顧客質疑有違活化 任職商店同被查

譚先生於駱駝漆大廈工作，每月都會到青木堂覆診，認為搬遷帶來不便。他質疑地政總署行動與活化工廈政策相違背，「政府要活化工廈，突然就話佢違反地契，就要人搬，好唔理想」。他說，數月前總署亦有派員巡查他工作的商店，稱大廈只准用作工業及貨倉用途，不能作零售用途，員工遂將店舖整理成倉庫模樣，再低調售貨，「老細都考慮直情將舖頭還原做倉，之後可能都 『做唔落去』」。

同位於駱駝漆的「光榮米線」早前接獲地政總署通知，指食店違反大廈「只准用作工業及貨倉用途」規定並要求停業，該分店8月停業。「光榮米線」所屬集團「光榮飲食」前日在fb發文，指經營超過10年的尖沙嘴店將於下周三結業，「感恩」業主在如此惡劣環境下調整租金。