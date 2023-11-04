理大案卓孝業作供 稱警入校非計劃

3名不認罪被告為朱健君、許銘晉及馬健朗。控方開案陳辭稱，警方2019年11月18日下午約2時推進至暢運道與康達徑交界，看到朱和另一男子逃跑，朱被捕時戴黃色頭盔、防毒面具等，身穿黃色反光背心，背部寫有「急救」字樣，另被搜出13支生理鹽水等。許及馬則分別逃至康達徑及逃回理大時被截停。

指校方11．16報告失化學物 遂擬圍堵

庭上讀出前警務處助理處長、現任副保安局長卓孝業的書面供辭。卓供稱案發時是西九龍總區指揮官，由於理大內示威者增加，加上理大11月16日傍晚報告實驗室遺失多種化學物，評估情况後他遂制定圍堵計劃，所有增援人員翌日傍晚6時到場，警方完成包圍理大。

卓孝業指，原本計劃8時前展開拘捕，但因地面情况和設置「犯人處理區」等物流問題兩度延遲，最終10時才開始。同時網上有人號召「圍魏救趙」，一輛私家車試圖衝過柯士甸道防線，警方開了一發實彈，及後有警員在押送犯人就醫時，駐佐敦道及廣東道的救護車被人以磚頭襲擊，警方再開3發實彈。卓稱11月18日因應情况調整，讓約300名未成年學生在成年人陪同下離開，但須登記個人資料。審訊下周一續。

【案件編號：DCCC 203-4、206/21】

（反修例風暴）