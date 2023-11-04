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港聞一

理大案卓孝業作供 稱警入校非計劃

【明報專訊】2019年11月理大被包圍，多人試圖「突圍」而出遭警方拘控暴動罪。涉案14人中有11人認罪，還押至12月5日求情；餘下3人的審訊昨在區域法院繼續。庭上讀出時任西九龍總區指揮官卓孝業的供辭，他表示因應理大內示威者增加、有示威者衝出襲擊清理路障的市民等情况，制定了圍堵計劃，打算包圍示威者和說服他們投降，衝進理大並非計劃之中。

3名不認罪被告為朱健君、許銘晉及馬健朗。控方開案陳辭稱，警方2019年11月18日下午約2時推進至暢運道與康達徑交界，看到朱和另一男子逃跑，朱被捕時戴黃色頭盔、防毒面具等，身穿黃色反光背心，背部寫有「急救」字樣，另被搜出13支生理鹽水等。許及馬則分別逃至康達徑及逃回理大時被截停。

指校方11．16報告失化學物 遂擬圍堵

庭上讀出前警務處助理處長、現任副保安局長卓孝業的書面供辭。卓供稱案發時是西九龍總區指揮官，由於理大內示威者增加，加上理大11月16日傍晚報告實驗室遺失多種化學物，評估情况後他遂制定圍堵計劃，所有增援人員翌日傍晚6時到場，警方完成包圍理大。

卓孝業指，原本計劃8時前展開拘捕，但因地面情况和設置「犯人處理區」等物流問題兩度延遲，最終10時才開始。同時網上有人號召「圍魏救趙」，一輛私家車試圖衝過柯士甸道防線，警方開了一發實彈，及後有警員在押送犯人就醫時，駐佐敦道及廣東道的救護車被人以磚頭襲擊，警方再開3發實彈。卓稱11月18日因應情况調整，讓約300名未成年學生在成年人陪同下離開，但須登記個人資料。審訊下周一續。

【案件編號：DCCC 203-4、206/21】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 暴動罪 卓孝業 理大圍困事件

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