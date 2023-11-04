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「警7．20提7．21下午5時駐車站控制室」 元朗站車務經理作供 稱近凌晨見兩便衣在控制室

【明報專訊】2019年7．21元朗站白衣人襲擊事件，前立法會議員林卓廷與另外6人否認參與暴動，審訊昨於區院進入第14天。控方傳召元朗站車站事務經理B作供，他在辯方盤問下透露，7月21日前有天水圍警署警員聯絡他，要求協助安排便衣警員7月21日下午5時到元朗站控制室「監察車站運作」。B稱當晚近12時他到達控制室，看到兩名天水圍警署的便衣警。

7‧19天水圍警署WhatsApp問可否安排

控方昨日傳召元朗站的車站事務經理B作供，他負責車站運作的所有管理事務。B供稱，案發當晚得知元朗站發生事故，11時45分到場處理。辯方關注車站職員曾否報警，他指知悉職員曾聯絡控制中心報警，警察曾到場，但不知實際時間，而據他的經驗，一般警察會在半小時內到場，「唔會係一個唔合理嘅長時間」。

辯方亦問到B到場時有否見過警員，B指在車站控制室看到兩名天水圍警署的便衣警，並有鐵路警區警員在「非公眾範圍」。辯方續問他何以肯定對方是警員，B解釋事前已有天水圍警署的警員聯絡過他，「要求放置兩個警員喺控制中心，監察車站運作」。

不知警何時到 有閉路電視監察車站

在辯方追問下，B補充，7月19日有警員透過WhatsApp聯絡他，詢問車站可否協助上述安排，B答應；警方7月20日補充細節，指便衣警會在下午5時到達。至於當日5時是否有便衣警到達控制室，B指「確實幾多點、有幾多位，我冇確定時間」。辯方亦關注警員在控制室是否能透過閉路電視清楚看到車站內發生的事，B表示「代唔到佢確認」，但同意有閉路電視監察車站情况。

控方另傳召當晚在元朗站當值的高級車站管理主任F，他供稱當晚約10時出門，在兆康站上車，車上聽到廣播，指列車不經元朗站，遂改搭輕鐵，11時18分經元朗站G出口走到站長室上班，沿途不見任何人聚集或打鬥。由於他在網上得知元朗站早前「有爭執事件」，遂先到月台處理情况，當時目睹一群白衣人下樓梯，但沒留意對方手持什麼物品。F指月台上遺有破爛的雨傘、膠袋和衣服，不見有人打鬥，亦無人稱有人被打。

車站主任睹白衣人下樓梯 稱未見打鬥

在辯方盤問下，F補充在元朗站內聽不到任何廣播，告知乘客列車不經元朗及早前發生何事，他進入大堂時情況「有啲凌亂」，但沒人聚集或爭吵，亦不見有人受傷，「都好彩，都冇咩事發生，都算係冇咩特別」。聆訊押後11月13日再續。

【案件編號：DCCC 1106/20、1132/22】

（反修例風暴）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕元朗站 港鐵 暴動罪 反修例事件 林卓廷 721白衣人襲擊

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