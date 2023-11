【Emily】朝鮮總領館冇開門 「辦旅簽要赴京」 旅社稱多找內地單位代辦 最快出年再開團

被問到總領事館會唔會辦理旅遊簽證,有職員話朝鮮現時處於封關狀態,最快明年先「開關」,總領事館唔再辦理簽證,有需要就要去北京辦事處或透過旅行社代辦。至於據報駐港總領事館將關閉,職員話「Sorry, that is all I can say.(抱歉,我可以講嘅係咁多)」。

專辦文化深度遊旅行團嘅GLO Travel,2014年起舉辦朝鮮旅行團,疫情前嘅2019年更舉辦過20團。被問到朝鮮總領事館關閉會唔會影響佢哋辦簽證,GLO Travel共同創辦人陳成軍話,一般出發前至少兩周要提交旅客資料,以往唔會經總領事館辦理簽證,多數由內地單位或旅行社代辦,所以朝鮮嘅決定唔會影響旅行團運作。

陳成軍又透露,最快出年會復辦朝鮮旅行團,據聞當地團費會增加兩三成,但相信唔影響港人到當地旅遊嘅吸引力。