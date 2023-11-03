【Emily】朝鮮總領館冇開門 「辦旅簽要赴京」 旅社稱多找內地單位代辦 最快出年再開團

被問到總領事館會唔會辦理旅遊簽證，有職員話朝鮮現時處於封關狀態，最快明年先「開關」，總領事館唔再辦理簽證，有需要就要去北京辦事處或透過旅行社代辦。至於據報駐港總領事館將關閉，職員話「Sorry, that is all I can say.（抱歉，我可以講嘅係咁多）」。

專辦文化深度遊旅行團嘅GLO Travel，2014年起舉辦朝鮮旅行團，疫情前嘅2019年更舉辦過20團。被問到朝鮮總領事館關閉會唔會影響佢哋辦簽證，GLO Travel共同創辦人陳成軍話，一般出發前至少兩周要提交旅客資料，以往唔會經總領事館辦理簽證，多數由內地單位或旅行社代辦，所以朝鮮嘅決定唔會影響旅行團運作。

陳成軍又透露，最快出年會復辦朝鮮旅行團，據聞當地團費會增加兩三成，但相信唔影響港人到當地旅遊嘅吸引力。