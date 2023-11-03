女港足助理教練涉非禮下屬 事主憂中傷隔年報案

事主3次被非禮 兩次叫「行開啲」

被告黃子偉（現40歲）否認3項非禮罪受審，事主X（現32歲）昨繼續作供，講述遭被告非禮的經過。X表示，首次事件源於兩人在公司工作，被告突然走近，用雙手從後抱着其頸部。她大叫「行開啲」，被告及後自行鬆手。近一個月後，兩人外出談生意後一同乘車。被告在車上摸其肩部、胸部、大腿和陰部附近，她來不及反應。

至於第三次非禮，X表示在公司收拾球衣時，被告突然拿着球衣燙章，在其胸前橫掃數次，過程中觸碰其胸部。她大叫「行開啲啦」，被告改以右手抱着其頸部，左手則隔着衣服摸其胸部和下體。被告說出類似「最信任你」、「大家撐住大家」的字眼，她推開被告不果。

事主：無報警令佢愈來愈嚴重

辯方盤問指，事發於2021年7至9月，X於2022年7月寫信予足總，投訴被告違反教練操守，目的是令被告承受足總處分。X表示只想將事實寫下，以便足總認真處理個案。辯方亦質疑X當時已成年，她縱容被告的親密行為，或令被告變本加厲。X回答，她向被告表明「行開」，普通人自然明白，「我無報警令佢愈來愈嚴重，呢個係事實」。

【案件編號：WKCC 1679/23】