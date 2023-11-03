中大開發AI APP 輔導SEN童家長

ACT是一種心理治療，綜合靜觀和正念的價值觀，助服務對象應對負面情緒。研究團隊利用大數據結集家長在接受線上ACT輔導中超過1萬條粵語對話，結合ChatGPT和自然語言預訓練模型，令「Pai」能模仿ACT輔導員具同情心和正向的說話風格，為家長提供類似真人互動，成功運用ACT情緒支援技巧準確度超過80%。

入APP後答問卷評估精神健康

家長進入「Pai.ACT」程式後需先接受問卷調查，以評估精神健康，包括焦慮或抑鬱徵狀等，其後可透過語音輸入與「Pai」聊天，倘程式檢測到家長有情緒支援需要，或家長拒絕對話、要求約見輔導員，程式可進行個案分流和即時預約服務。莊婉瑜稱學院6至8名輔導員會在一周內聯絡家長線上輔導，如家長要求面對面輔導，亦會協助。

已申美國臨時專利

研究團隊將招募1000名SEN兒童家長參與評估，分析Pai.ACT實際功效，上述程式於上月已申請美國臨時專利，本月將正式推出。