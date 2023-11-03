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港聞

港聞二

中大開發AI APP 輔導SEN童家長

【明報專訊】照顧有特殊教育需要（SEN）兒童的家長或照顧者壓力甚大，為加强對他們的精神健康支援，中大醫學院那打素護理學院開發名為「Pai.ACT」的手機應用程式，是首個針對以粵語為母語的SEN兒童照顧者而設的人工智能（AI）驅動App，AI聊天機械人可模仿輔導人員為家長提供情緒支援和互動。中大醫學院那打素護理學院助理教授莊婉瑜冀Pai.ACT為家長提供便利、可隨時隨地獲精神健康支援的工具。

ACT是一種心理治療，綜合靜觀和正念的價值觀，助服務對象應對負面情緒。研究團隊利用大數據結集家長在接受線上ACT輔導中超過1萬條粵語對話，結合ChatGPT和自然語言預訓練模型，令「Pai」能模仿ACT輔導員具同情心和正向的說話風格，為家長提供類似真人互動，成功運用ACT情緒支援技巧準確度超過80%。

入APP後答問卷評估精神健康

家長進入「Pai.ACT」程式後需先接受問卷調查，以評估精神健康，包括焦慮或抑鬱徵狀等，其後可透過語音輸入與「Pai」聊天，倘程式檢測到家長有情緒支援需要，或家長拒絕對話、要求約見輔導員，程式可進行個案分流和即時預約服務。莊婉瑜稱學院6至8名輔導員會在一周內聯絡家長線上輔導，如家長要求面對面輔導，亦會協助。

已申美國臨時專利

研究團隊將招募1000名SEN兒童家長參與評估，分析Pai.ACT實際功效，上述程式於上月已申請美國臨時專利，本月將正式推出。

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