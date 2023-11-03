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港聞

港聞二

男子染新冠光顧藍店 上訴爭議核酸未確診

【明報專訊】水果店男職員去年初染上新冠病毒，其間涉乘搭港鐵及到訪餐廳，並在facebook發帖稱「林鄭你要攬炒，我實去多啲藍店」，被裁定9項「使其他人蒙受感染的危險」罪。他不服定罪昨在高院上訴，上訴方力陳，他只是估計、懷疑自己患病，並不足以構成自知屬受感染的人，否則誤以為自己受染病都會犯罪，以此為準則令人憂慮。

上訴人雷寶林（42歲）否認2022年2月24日至28日干犯12項「使其他人蒙受感染的危險」罪，受審後被裁定在24日至26日的9罪成立，就另案服刑期間被判囚7個月15天，最終加監6個月，後來獲准保釋等候上訴。庭上透露，上訴人已服大部分刑期，尚餘兩個月。

上訴方稱，上訴人被指是「受指明傳染病感染的人」應以醫學角度界定，當局2月26日前只承認以核酸檢測為確診個案，不接受快速測試證明。上訴人於2月24日檢測，28日得知結果陰性，3月4日始發現對新冠病毒初步呈陽性，故他案發時並不自知受感染。

律政司一方：案發時體內有病毒

律政司一方則指，案發時上訴人體內已有病毒，他的行為等有證據基礎顯示他自知染疫。上訴方重申，上訴人沒有醫學知識，他純粹估計、懷疑自己患病，不足以構成自知屬受感染者。暫委法官游德康關注，案件是否須要修改控罪、發還讓裁判官考慮，並押後至12月13日讓雙方作進一步陳辭，上訴人續准保釋外出。

【案件編號：HCMA168/23】

相關字詞﹕定罪上訴 藍店 使其他人蒙受感染的危險罪 新冠疫情

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