收賄訛稱可傾減租 地產經紀囚7月

裁判官形容本案屬被告自導自演，因業主根本無意減租，但被告卻向事主訛稱要先付款才能請得高人協助，但考慮被告已向事主全款賠償，最終判處她入獄7個月。

被告鍾繡文（57歲）為伯樂聯行前物業代理，早前被裁定3項代理人接受利益、1項代理人索取利益及2項煽惑他人提供虛假資料罪成立。

官斥自導自演索取利益

裁判官判刑時指出，被告在業主不打算減租下，仍向事主虛構有高人協助，形容本案屬被告自導自演，無中生有，以向事主索取利益。她的行為影響同行，但考慮被告已賠償，沒有實際得益，故判囚7個月。

案情指出，事主由2019年12月起租用旺角某舖位經營夾公仔店，月租14萬元，被告為交易的經手代理。上述租戶自2020年3月底起多次要求被告協助與業主洽商減租。最終被告收取3筆賄款共2.1萬元，其後她再就續租事宜向事主索取2萬元賄款。被告亦煽惑事主使用由裝修承辦商發出的收據，以掩飾向她支付賄款。廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，揭發本案。

【案件編號：KCCC 1817/22】