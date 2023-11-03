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港聞

港聞二

涉殺泰龍主腦自首 手下指證令勿斬頸

【明報專訊】黑幫新義安頭目，被稱為「尖東霸王」的「泰龍」李泰龍，涉為手下出頭而爆樽傷及和勝和頭目紋身忠，2009年遭報復並在尖東九龍香格里拉酒店外被斬死。紋身忠梁國忠潛逃10年後早前自首，他否認一項謀殺罪，案件昨在高院開審。控方指出，紋身忠是涉案主腦，他受傷3年後安排復仇，事前向刀手強調「唔好斬啲重要部位」，亦到場目擊血案。

無業被告梁國忠（現54歲）被控於2009年8月4日謀殺李泰龍（終年41歲）。控方讀出開案陳辭指，本案源於2006年7月23日，橫行尖沙嘴的李泰龍在酒吧消遣時高叫其手下「阿盈」遇襲，在場的新義安與和勝和兩幫因而打鬥衝突。其間泰龍以威士忌樽擊傷被告，被告入院施行頭頸手術，兩日後出院，臉上留疤。泰龍及後被控襲擊等罪，均被裁定罪脫。

刀手斬泰龍 兩人下車督戰

3年後，被告採取復仇行動，在案發當天凌晨約4時，泰龍駕車和阿盈到九龍香格里拉酒店。泰龍甫下車先遭一輛七人車高速撞倒，繼而有3名戴帽和口罩的男子落車以長刀斬傷他。此時另一輛私家車抵達，兩名男子曾下車監督斬人經過，以確保復仇計劃執行成功。泰龍送院搶救兩個小時後身亡，死因是腦部受創及多處刀傷。被告事後遭警方通緝，至2020年1月21日在律師陪同下到警署自首。

被告案發前3日離境

控方指乘大飛回港犯案

控方透露，將傳召事發時把風的和勝和成員林家俊以特赦證人身分作供，指他所聽從的頭目事前在大角嘴樂群街公園討論，有人指示「唔好斬頭、唔好斬頸、唔好斬大動脈」，被告附和謂勿斬重要部位及下令「行啦！」他和同黨乘車到場並目擊行動。控方指，酒店外閉路電視拍攝到案發過程，雖然有紀錄顯示被告3日前經落馬洲離境，但其後再無入境紀錄，控方指他偽造不在場證據，實情乘「大飛」偷渡回港犯案。案件今續。

【案件編號：HCCC 252/20】

相關字詞﹕高等法院 謀殺罪 黑幫 泰龍被殺案

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