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港聞

港聞二

購XBB疫苗應對冬季 盧寵茂：高危者先打

【明報專訊】衛生防護中心昨日宣布今年夏季流感季節完結，料今年底至明年初出現冬季流感高峰，提醒市民繼續預防呼吸道感染，接種疫苗可有效預防嚴重流感及新冠個案。醫衛局長盧寵茂昨稱預計冬季會出現新冠及流感高峰，政府已採購新一代XBB新冠疫苗，但最初供應可能有限，會分批到港，將優先安排高危者接種，呼籲距離接種上一針新冠疫苗或感染已6個月的市民勿等XBB疫苗，盡早接種現有疫苗。

籲距接種或感染6月者先打現有疫苗

被問XBB疫苗採購量及預計到港時間，衛生署回覆本報稱當局正採購，將適時公布新冠疫苗接種計劃最新安排。

衛生防護中心表示，過去一周（10月22至28日）收集的呼吸道樣本中，季節性流感病毒陽性百分比為5.4%，診斷為流感而入住公院比率為每一萬人口0.24宗，兩者低於基線水平，嚴重及死亡個案下降，反映夏季流感季節已完結。

中心亦公布一名過往健康良好的21個月大女嬰感染H3甲型流感後併發休克，患者無接種流感疫苗，周一起發燒和流鼻水，同日因徵狀惡化入住瑪麗醫院兒童深切治療部，治理後好轉，現時情况穩定。

盧寵茂稱今年是取消口罩令後首個冬季，料出現上呼吸道感染高峰，建議市民盡快注射流感疫苗，又說「不希望將採購XBB新冠疫苗同市民接種疫苗的決定拉上關係」，呼籲接種上一劑新冠疫苗或感染距今已6個月的市民盡早接種現有新冠疫苗。

採購灣區醫療服務 研「協同監控」

《2023年施政報告》提及多項跨境醫療措拖，包括向合適大灣區醫療機構採購醫療服務。盧寵茂在港台《千禧年代》被問如何處理跨境醫療事故時，稱當局會選擇「高質素的醫療機構、低風險的項目」，並重視有關機構是否具香港服務經驗、負責人是否持本地專業，「有咩問題嘅時候可以捉住佢，負責到」，當局正與國家衛健委、省或市研究可否協同監控。

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