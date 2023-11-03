7．21案車長：大量乘客按緊急掣 控制中心指示「清客」

有客拍門指打架 車長：無印象有無諗過有人傷

林卓廷早前申請傳召原為控方證人、他當時的助手冼卓嵐作供。法官陳廣池昨日拒絕申請，認為冼是林卓廷助手，案發時與林一同到元朗，目的一致，控方有理由擔憂冼的證供是否可靠，故認為控方不傳召冼，並不會對被告不公，辯方可自行傳召冼作辯方證人。

控方昨應陳官要求，傳召港鐵車長C在屏風後作供。綜合其書面及庭上供辭，案發當晚10時29分，C由紅磡站開出列車，駛至荃灣西站時，C得知上兩班在元朗站延誤，車門一度無法關上。其列車駛至錦上路站時運作一切正常，10時50分駛入元朗站，她見有人在車門與月台之間阻止關門，遂廣播提醒勿靠近車門，並通知控制中心，對方通知元朗站職員處理。約5分鐘後她獲指示「清客」，遂發出廣播，請乘客離開車廂，部分乘客逗留，她告知控制中心無法「清客」。同時，有人按動共20至30個緊急掣，她回應，但無人再回應。

指車長室顯示屏故障 無法看車廂CCTV

C在辯方盤問下補充，當時「聽唔到有人需要協助」，但聽到嘈吵、混雜的聲音。她續指車長室的顯示屏故障，無法顯示車廂閉路電視畫面，又不斷有人拍打車長室門，指有人打架，C曾望向車尾，見大量穿白衣的人聚集，但看不到他們在做什麼。控制中心隨後突然指示她關門，她嘗試約6次後成功並駛走列車，全程逗留15至20分鐘。

稱見白衣者聚集不見行為 後接令復駛

C在陳官詢問下補充，有乘客拍打車長室門，緊急掣又無人回應，令她受驚，她向控制中心報告後對方指示繼續「清客」，她亦多次反映「清唔到客」，陳官形容C「孤立無援，又擔心自己安全」，C同意。陳官又提到，列車駛走後仍不斷有人拍門，問剛才為何不關門、不開車，C受驚，控制中心指示她繼續行車；他問C會否擔心有人衝入車長室及動粗，C同意。

官稱要了解列車運作 不影響對被告證供

陳官詢問連串問題後，重申是要了解列車運作情况，不會影響針對被告的證供，並准辯方再提問。辯方重提有乘客拍門指有人打交，C稱當時「無印象有無諗過」有人受傷。至於後來再不斷有人拍門，質問她為何不關門、不開車，C確認她沒回應對方，亦曾有人索取急救箱。

控方續傳召港鐵設計工程師D作供，他負責檢查涉事列車的報告，紀錄顯示當晚11時起共有24個緊急掣被按動，並有逾24次重置紀錄，即車長重置後，又再有人按緊急掣，隨後再有重置紀錄。辯方需時查看重置紀錄的文件，審訊今續。

【案件編號：DCCC 1106/20、1132/22】

（反修例風暴）