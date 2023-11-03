明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

7．21案車長：大量乘客按緊急掣 控制中心指示「清客」

【明報專訊】立法會前議員林卓廷與6人否認於2019年7月21日在元朗站參與暴動一案，昨於區院踏入第13天審訊。控方傳召涉事列車的女車長作供，她供稱駛至元朗站時，大量乘客按緊急掣，閉路電視顯示屏故障，她只聽到嘈吵聲音，並有人拍打車長室門稱有人打架，令她受驚，控制中心則指示她繼續「清客」；辯方詢問她有否想過可能有人受傷，她稱「無印象有無諗過」。

有客拍門指打架 車長：無印象有無諗過有人傷

林卓廷早前申請傳召原為控方證人、他當時的助手冼卓嵐作供。法官陳廣池昨日拒絕申請，認為冼是林卓廷助手，案發時與林一同到元朗，目的一致，控方有理由擔憂冼的證供是否可靠，故認為控方不傳召冼，並不會對被告不公，辯方可自行傳召冼作辯方證人。

控方昨應陳官要求，傳召港鐵車長C在屏風後作供。綜合其書面及庭上供辭，案發當晚10時29分，C由紅磡站開出列車，駛至荃灣西站時，C得知上兩班在元朗站延誤，車門一度無法關上。其列車駛至錦上路站時運作一切正常，10時50分駛入元朗站，她見有人在車門與月台之間阻止關門，遂廣播提醒勿靠近車門，並通知控制中心，對方通知元朗站職員處理。約5分鐘後她獲指示「清客」，遂發出廣播，請乘客離開車廂，部分乘客逗留，她告知控制中心無法「清客」。同時，有人按動共20至30個緊急掣，她回應，但無人再回應。

指車長室顯示屏故障 無法看車廂CCTV

C在辯方盤問下補充，當時「聽唔到有人需要協助」，但聽到嘈吵、混雜的聲音。她續指車長室的顯示屏故障，無法顯示車廂閉路電視畫面，又不斷有人拍打車長室門，指有人打架，C曾望向車尾，見大量穿白衣的人聚集，但看不到他們在做什麼。控制中心隨後突然指示她關門，她嘗試約6次後成功並駛走列車，全程逗留15至20分鐘。

稱見白衣者聚集不見行為 後接令復駛

C在陳官詢問下補充，有乘客拍打車長室門，緊急掣又無人回應，令她受驚，她向控制中心報告後對方指示繼續「清客」，她亦多次反映「清唔到客」，陳官形容C「孤立無援，又擔心自己安全」，C同意。陳官又提到，列車駛走後仍不斷有人拍門，問剛才為何不關門、不開車，C受驚，控制中心指示她繼續行車；他問C會否擔心有人衝入車長室及動粗，C同意。

官稱要了解列車運作 不影響對被告證供

陳官詢問連串問題後，重申是要了解列車運作情况，不會影響針對被告的證供，並准辯方再提問。辯方重提有乘客拍門指有人打交，C稱當時「無印象有無諗過」有人受傷。至於後來再不斷有人拍門，質問她為何不關門、不開車，C確認她沒回應對方，亦曾有人索取急救箱。

控方續傳召港鐵設計工程師D作供，他負責檢查涉事列車的報告，紀錄顯示當晚11時起共有24個緊急掣被按動，並有逾24次重置紀錄，即車長重置後，又再有人按緊急掣，隨後再有重置紀錄。辯方需時查看重置紀錄的文件，審訊今續。

【案件編號：DCCC 1106/20、1132/22】

（反修例風暴）

上 / 下一篇新聞

李克強八寶山火化 習近平彭麗媛送別 七常委到場胡錦濤送花圈 市民長安街目送
李克強八寶山火化 習近平彭麗媛送別 七常委到場胡錦濤送花圈 市民長安街目送
官媒發生平 稱李「講政治顧大局」
官媒發生平 稱李「講政治顧大局」
數百民眾送靈車 警查問勸離
數百民眾送靈車 警查問勸離
合肥清理獻花 廣東學校如常上課
合肥清理獻花 廣東學校如常上課
「女悅醫美」消脂針兩客染菌 共5女出疹膿腫 或涉無牌行醫拘兩人
「女悅醫美」消脂針兩客染菌 共5女出疹膿腫 或涉無牌行醫拘兩人
同運會：資金來源全公開 由始至終守法
同運會：資金來源全公開 由始至終守法
合作伙伴涵渣打安盛 旅發局平機會支援
合作伙伴涵渣打安盛 旅發局平機會支援
美議員提案啟程序 檢視制裁林定國49人
美議員提案啟程序 檢視制裁林定國49人
「粵車南下」首階段不入市區 只可泊人工島
「粵車南下」首階段不入市區 只可泊人工島
申報輕微僭建緩執法 甯漢豪：非特赦
申報輕微僭建緩執法 甯漢豪：非特赦
張炳良：國安自由需平衡 防「一左二窄」 李慧琼動議促愛國教育「更深更廣」 立會通過
張炳良：國安自由需平衡 防「一左二窄」 李慧琼動議促愛國教育「更深更廣」 立會通過
話你知：「一左二窄」語出中共 習仲勳曾告誡
話你知：「一左二窄」語出中共 習仲勳曾告誡
牀褥藏3500萬元毒 一男被捕
牀褥藏3500萬元毒 一男被捕
廣華電線槽疑不達標 盧寵茂：驗收靠承建商保證
廣華電線槽疑不達標 盧寵茂：驗收靠承建商保證
供應商集團另接公營屋項目 房署：到貨時會檢查
供應商集團另接公營屋項目 房署：到貨時會檢查
海中遊艇起火 3船員急登舢舨逃生
海中遊艇起火 3船員急登舢舨逃生
黑漢指罵抄牌警被捕 周一鳴率百警巡元朗
黑漢指罵抄牌警被捕 周一鳴率百警巡元朗
林卓廷控何君堯誹謗案 辯方擬播屯門遊行片
林卓廷控何君堯誹謗案 辯方擬播屯門遊行片
購XBB疫苗應對冬季 盧寵茂：高危者先打
購XBB疫苗應對冬季 盧寵茂：高危者先打
涉殺泰龍主腦自首 手下指證令勿斬頸
涉殺泰龍主腦自首 手下指證令勿斬頸
收賄訛稱可傾減租 地產經紀囚7月
收賄訛稱可傾減租 地產經紀囚7月
男子染新冠光顧藍店 上訴爭議核酸未確診
男子染新冠光顧藍店 上訴爭議核酸未確診
男子跳海尋匙 消防救上岸
男子跳海尋匙 消防救上岸
中大開發AI APP 輔導SEN童家長
中大開發AI APP 輔導SEN童家長
跨境通辦網頁啟用 粵智助辦內地手續
跨境通辦網頁啟用 粵智助辦內地手續
女港足助理教練涉非禮下屬 事主憂中傷隔年報案
女港足助理教練涉非禮下屬 事主憂中傷隔年報案
休班警涉威脅發布女子不雅片
休班警涉威脅發布女子不雅片
潮行GBA：時裝品牌總部 「瑪絲菲爾」揭魔幻面紗
潮行GBA：時裝品牌總部 「瑪絲菲爾」揭魔幻面紗
潮行GBA：「深圳八友」開陶瓷展館兼城市書房
潮行GBA：「深圳八友」開陶瓷展館兼城市書房
灣區手記：朋克養生 ／文：尚東美
灣區手記：朋克養生 ／文：尚東美
【Emily】朝鮮總領館冇開門 「辦旅簽要赴京」 旅社稱多找內地單位代辦 最快出年再開團
【Emily】朝鮮總領館冇開門 「辦旅簽要赴京」 旅社稱多找內地單位代辦 最快出年再開團
【Emily】嶺大新校長秦泗釗：引領北都高教發展
【Emily】嶺大新校長秦泗釗：引領北都高教發展
【Emily】童軍增「應變隊」 支援事故搜救
【Emily】童軍增「應變隊」 支援事故搜救
【Emily】今起3日堅城夜市可帶毛孩 灣仔海濱搞水上活動嘉年華
【Emily】今起3日堅城夜市可帶毛孩 灣仔海濱搞水上活動嘉年華
【Emily】年宵「復常」 維園乾濕檔底價低2019四成
【Emily】年宵「復常」 維園乾濕檔底價低2019四成
【Emily】「拎杯爺爺」訪港 網民紛盼捕獲
【Emily】「拎杯爺爺」訪港 網民紛盼捕獲