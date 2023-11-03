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港聞

港聞二

黑漢指罵抄牌警被捕 周一鳴率百警巡元朗

【明報專訊】有黑社會背景、曾涉7．21事件被捕的「姑爺偉」周二（10月31日）疑因不滿警方抄牌，與3名同伴指罵警員兼拒絕出示身分證，其間有人曾對警員稱「隻揪囉」。元朗警區反黑組調查後，前晚以涉嫌阻差辦公拘捕「姑爺偉」，昨晚將他押返天水圍寓所調查。警隊「二哥」周一鳴昨晚帶隊於元朗展開「犁庭掃穴」反罪惡行動。

爆粗提「隻揪」 警方：4男叫囂涉阻差

網傳影片顯示，至少4名男子疑不滿車輛抄牌，與警員口角，「抄我唔抄佢，你係要抄我，邊度得罪你？」其間夾雜粗言穢語指罵3名警員。一名警員多次質問在場者「佢啱啱食咗啲咩，點解咁興奮嘅？佢有冇吸毒？」拍片者回應「食咗叉燒蛋飯」。其後有衝鋒隊警員持盾到場增援，將眾人分隔了解。有人對抄牌警員稱「隻揪囉」，對方高聲反駁「你講乜嘢？你係咪要襲警？乜嘢隻揪呀？」增援警員再將他們隔開。

警方昨日表示，周二下午4時許在元朗西裕街執行打擊違例泊車行動，其間4名男子涉嫌阻礙人員執行職務，拒絕遵從人員指示出示身分證明文件，在場叫囂；警員對違泊車輛作出定額罰款票控，並向4人發出警告及搜查，然後將4人驅散。元朗警區進一步調查事件，前晚在元朗拘捕一名張姓43歲男子，涉嫌阻礙警務人員執行職務。案件由元朗警區反三合會行動組第二隊跟進，不排除會有更多人被捕。

被捕張姓男子昨天傍晚近6時被黑布蒙頭、鎖上手銬，由元朗警區反黑組探員押至天水圍天瑞邨瑞意樓寓所搜查。眾人逗留約20分鐘，「姑爺偉」被帶上警方車輛返警署扣查。據悉，被捕男子綽號「姑爺偉」，有黑社會和勝和背景，曾於2020年警方反黑行動及元朗7．21事件被捕，至於另外3名同伴分別為有份叫囂的「四眼昌」、「黑仔亮」及負責拍片「肥星」。

被抄牌者「姑爺偉」曾因7．21被捕

據了解，警方因應事件展開「犁庭掃穴」反罪惡行動，以打擊黑社會氣焰及堵截收入來源。O記、新界北總區反黑組、元朗警區反黑組、重案組及機動部隊共約百名警員，昨晚約10時巡查炮仗坊麻將館、元朗區酒吧及卡拉OK等娛樂場所，警務處副處長周一鳴到場督師，新界北總區副指揮官韋志達總警司亦在場指揮。警方深夜於合益商場卡拉OK帶走4男，檢獲小量大麻。

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